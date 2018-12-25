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В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО

В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО
У Павії (Італія), в місті Вогера загинула 12-річна українка, випавши з балкона, розташованого на другому поверсі будинку.

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на італійські ЗМІ.

Дівчинка померла на місці. Місцеві поліцейські з’ясували, що дівчинка була вдома одна. Швидку і поліцію викликали мешканці будинку, які почули шум удару у дворі, вийшли і побачили лежачу на асфальті дитину.

Відомо, що після падіння дівчинка ще дихала. Медики безуспішно намагалися зберегти їй життя, але вона померла від численних травм голови у відділенні швидкої допомоги. При цьому, факт можливого суїциду не виключається.
В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО

В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО

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Теги: випала з вікна, дівчина, Італія
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