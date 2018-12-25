В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО
Сьогодні, 00:13
У Павії (Італія), в місті Вогера загинула 12-річна українка, випавши з балкона, розташованого на другому поверсі будинку.
Про це повідомляє Апостроф із посиланням на італійські ЗМІ.
Дівчинка померла на місці. Місцеві поліцейські з’ясували, що дівчинка була вдома одна. Швидку і поліцію викликали мешканці будинку, які почули шум удару у дворі, вийшли і побачили лежачу на асфальті дитину.
Відомо, що після падіння дівчинка ще дихала. Медики безуспішно намагалися зберегти їй життя, але вона померла від численних травм голови у відділенні швидкої допомоги. При цьому, факт можливого суїциду не виключається.
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Про це повідомляє Апостроф із посиланням на італійські ЗМІ.
Дівчинка померла на місці. Місцеві поліцейські з’ясували, що дівчинка була вдома одна. Швидку і поліцію викликали мешканці будинку, які почули шум удару у дворі, вийшли і побачили лежачу на асфальті дитину.
Відомо, що після падіння дівчинка ще дихала. Медики безуспішно намагалися зберегти їй життя, але вона померла від численних травм голови у відділенні швидкої допомоги. При цьому, факт можливого суїциду не виключається.
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