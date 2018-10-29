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Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО

Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО
Шачанка Лариса Демакова показала, як виглядає шацьке озеро Люцимер у перший день нового року.

Світлини озера вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Хоча озеро ще і не вкрилося кригою, але прибережні води вже потрохи сковує тонким льодом.
Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО

Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО

Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО

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Теги: Люцимер, озеро, Новий рік
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