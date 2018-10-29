Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО

Лариса Демакова показала, як виглядає шацьке озеро Люцимер у перший день нового року.



Світлини озера вона опублікувала на своїй сторінці у



Хоча озеро ще і не вкрилося кригою, але прибережні води вже потрохи сковує тонким льодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шачанкапоказала, як виглядає шацьке озеро Люцимер у перший день нового року.Світлини озера вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook Хоча озеро ще і не вкрилося кригою, але прибережні води вже потрохи сковує тонким льодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію