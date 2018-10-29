Опублікували світлини волинського озера в передноворічний день. ФОТО
Сьогодні, 03:32
Шачанка Лариса Демакова показала, як виглядає шацьке озеро Люцимер у перший день нового року.
Світлини озера вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Хоча озеро ще і не вкрилося кригою, але прибережні води вже потрохи сковує тонким льодом.
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Світлини озера вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Хоча озеро ще і не вкрилося кригою, але прибережні води вже потрохи сковує тонким льодом.
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