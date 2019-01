Розвиток та самореалізація: відомі волиняни поділились історями свого успіху

Відомі волиняни розповіли про свій шлях у громадському секторі. Їхні мотиваційні історії впорядкували у збірку «Out of the box», яку можна переглянути у вільному доступі за посиланням http://yc.volyn.net/out-of-the-box-8-istoriy.Волонтери Молодіжного центру Волині зібрали сім мотиваційних розповідей, аби показати читачу ще один шлях саморозвитку та самореалізації, - пише Волинська правда.Такий новорічний подарунок готували, щоб дозволити людині прожити історії життя успішних людей і показати, як можна надихнути людей навколо себе на добрі вчинки.Збірка пронизана переживаннями та великими мріями людей, які не звикли бути осторонь чужих проблем. Кожна історія показує, як одна людина може власними вчинками змінювати місце, у якому живе, місто та країну в цілому.«Виходити за межі завжди не легко, але герої наших історій зробили це. Чому важлива громадська робота? Що таке мотивація і для чого піклуватися один про одного розкажуть 7 непересічних людей», − йдеться у збірці «Out of the box».Своїми історіями поділилися: ресторатор і підприємець, колишній міський голова Луцька, прес-секретар патрульної поліції у Волинській області, молодіжний лідер, радіо- та фестивальна ведуча, менеджер проекту «Соціальні контейнери», депутат Волинської обласної радиАвтором ідеї є директор Молодіжного центру Волині. Працювали над історіями волонтери Молодіжного центру Волині:Топ-7 цитат збірки:«Є багато молодих людей, яким батьки сказали: йди вчися. А людина хотіла бути водієм тролейбуса, наприклад. Чи буде комусь подобатися примусове навчання? Тому я кажу: «Навіщо витрачати час на університети? Йди працювати в сфері, якій ти хочеш, на роботі, яка тобі подобається», − Андрій Котищук.«Головне завдання старших поколінь – не заважати. Сучасній молоді я можу дати лише три прості поради: «Не лінуйтесь! Не бійтесь! І не зупиняйтесь!»» − Богдан Шиба«Не будьте лінивими сраками. Треба щось робити невпинно, щоб потім не шкодувати. Лінуватися – це останнє, що можна робити. Розвиватися треба повсякчас, незважаючи на свій вік», − Вікторія Жуковська.«Кажуть, в йозі найважче – стати на коврик. Так у будь-якій справі. Якщо в тебе є ідея, найважче почати її реалізовувати. Якщо ти стартуєш – далі все буде добре. Треба в це вірити», − Олена Кравчук.«Не бійтеся щось робити! Вийдіть із зони комфорту! Відкидайте «боюсь» і «не хочу»! Важливо не розпорошуватися, а сконцентруватися на чомусь одному і бути професіоналом у цій справі», − Ольга Бузулук.«Коли я когось закликаю стати біля мене поруч, вони запитують, що за це будуть отримувати? Я відповідаю, що якщо ви з нами будете це робити, ви будете мати безліч проблем, у вас буде багато ворогів, ви витрачатимете свої гроші і час, але буде дуже цікаво. І, як правило, люди йдуть, тому що ми їх не обманюємо з початку», − Констянтин Зінкевич.«Треба завжди триматися правильних людей! Потрібно позитивно ставитися до життя. Знаєте, сьогодні ми є, а завтра можемо і не бути, а яка історія про нас залишиться?» − Дмитро Груша.