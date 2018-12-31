Волинські лісівники привітали родини загиблих військових зі святами﻿





Майже в кожному волинському містечку та селі живуть батьки, дружини, діти загиблих Героїв. І найбільше, що потрібно цим родинам, – розуміння: ця жахлива втрата болить не лише їм особисто. Повідомляє



Тому увага кожного з нас дуже важлива. Напередодні новорічно-різдвяних свят волинські лісівники відвідали майже кожну родину загиблих на Сході Героїв.



Ініціативу, яку висловив начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко, працівники волинських лісгоспів активно підтримали.



Продуктові набори, матеріальна допомога та новорічні подарунки стали приводом для численних зворушливих зустрічей. Забути ці емоції неможливо – згодом ділилися враженнями лісівники, які безпосередньо вручали подарунки.



Головний лісничий ДП «Городоцьке ЛГ» (Маневицький р-н) Сергій Бабік та голова профкому підприємства Олена Некришевич розповідають, що зустрічали їх зі сльозами, щиро дякували за виявлену повагу.



Були зустрічі і вдома, і на роботі, і на вулиці. У кожного, каже Олена Некришевич, своя історія. Волноваха, загибель біля Іловайська – втрати, втрати, втрати…



Лісівники Маневиччини – ДП «Колківське ЛГ», «Маневицьке ЛГ», «Поліське ЛГ» – також діляться хвилюючими моментами. Маневицький район має чимало болісних спогадів.



Директор ДП «СЛАП «Локачіагроліс» Андрій Хамежук із не меншим хвилюванням ділиться враженнями. Каже: хочеться вірити, що ця увага і підтримка з боку лісівників надасть родинам загиблих учасників АТО хоча б малесеньке відчуття казкового свята та віри і надії в краще майбутнє.



ДП «Ковельське ЛГ» відвідало 14 сімей загиблих учасників АТО в Ковельському районі та привітали зі святами родини тих, ким пишається вся Україна.



Не менше втрат зазнала Горохівщина, Ківерцівщина, Камінь-Каширщина… Місцеві лісівники також знають тут усіх поіменно.



Працівники державного підприємства «Любомльське лісове господарство» побували у родинах загиблих, які проживають у Любомльському та Володимир-Волинському районах.



Директор підприємства Сергій Туревич розповідає, що в багатьох із полеглих воїнів АТО є дітки, які так чекають дива у новорічні дні та, звісно, подарунків.



Любомльський лісгосп намагається усіляко допомагати та підтримувати такі сімї, тим паче, що серед працівників підприємства є воїн, котрий одним із перших пішов на Схід та не повернувся, лишивши вдома двох неповнолітніх доньок. Родиною Федчишиних держлісгосп особливо опікується.



Із настанням Нового року українцям найперше хочеться миру на своїй землі та повернення найдорожчих людей додому живими і здоровими.



Без сумніву, саме такі бажання рідні наших військових загадували у новорічну ніч. Ми разом будемо вірити, що ця мрія здійсниться у кожного з них.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом неоголошеної війни, що вже понад 4 роки триває на Сході країни, наша область зазнала чи не найбільше людських втрат.Майже в кожному волинському містечку та селі живуть батьки, дружини, діти загиблих Героїв. І найбільше, що потрібно цим родинам, – розуміння: ця жахлива втрата болить не лише їм особисто. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГТому увага кожного з нас дуже важлива. Напередодні новорічно-різдвяних свят волинські лісівники відвідали майже кожну родину загиблих на Сході Героїв.Ініціативу, яку висловив начальник Волинського ОУЛМГ, працівники волинських лісгоспів активно підтримали.Продуктові набори, матеріальна допомога та новорічні подарунки стали приводом для численних зворушливих зустрічей. Забути ці емоції неможливо – згодом ділилися враженнями лісівники, які безпосередньо вручали подарунки.Головний лісничий ДП «Городоцьке ЛГ» (Маневицький р-н) Ста голова профкому підприємстварозповідають, що зустрічали їх зі сльозами, щиро дякували за виявлену повагу.Були зустрічі і вдома, і на роботі, і на вулиці. У кожного, каже Олена Некришевич, своя історія. Волноваха, загибель біля Іловайська – втрати, втрати, втрати…Лісівники Маневиччини – ДП «Колківське ЛГ», «Маневицьке ЛГ», «Поліське ЛГ» – також діляться хвилюючими моментами. Маневицький район має чимало болісних спогадів.Директор ДП «СЛАП «Локачіагроліс»із не меншим хвилюванням ділиться враженнями. Каже: хочеться вірити, що ця увага і підтримка з боку лісівників надасть родинам загиблих учасників АТО хоча б малесеньке відчуття казкового свята та віри і надії в краще майбутнє.ДП «Ковельське ЛГ» відвідало 14 сімей загиблих учасників АТО в Ковельському районі та привітали зі святами родини тих, ким пишається вся Україна.Не менше втрат зазнала Горохівщина, Ківерцівщина, Камінь-Каширщина… Місцеві лісівники також знають тут усіх поіменно.Працівники державного підприємства «Любомльське лісове господарство» побували у родинах загиблих, які проживають у Любомльському та Володимир-Волинському районах.Директор підприємства Сергій Туревич розповідає, що в багатьох із полеглих воїнів АТО є дітки, які так чекають дива у новорічні дні та, звісно, подарунків.Любомльський лісгосп намагається усіляко допомагати та підтримувати такі сімї, тим паче, що серед працівників підприємства є воїн, котрий одним із перших пішов на Схід та не повернувся, лишивши вдома двох неповнолітніх доньок. Родиноюдержлісгосп особливо опікується.Із настанням Нового року українцям найперше хочеться миру на своїй землі та повернення найдорожчих людей додому живими і здоровими.Без сумніву, саме такі бажання рідні наших військових загадували у новорічну ніч. Ми разом будемо вірити, що ця мрія здійсниться у кожного з них.

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