Розповіли, як до Луцька приваблюватимуть туристів. ВІДЕО

очолила Оксана Штанько.



Новопризначена керівниця комунального підприємства має власний



Протягом останніх кількох років фахівці намагаються всіляко продемонструвати туристам Луцьк як реально цікаве місто затишку та комфорту. Продовжити справу попередниці Оксана Штанько вважає власним обов’язком, адже до того працювала у центрі менеджером. За фахом вона - історик, тож запевняє, що добре знається на тому, як зацікавити туриста.



А ще Оксана Штанько має намір налагодити тісну співпрацю з лісівниками, аби туристи мали нагоду милуватися ще й неймовірно гарними краєвидами волинських заповідних територій, до прикладу, таких, як заказник у Воротневі. Тож роботи, каже директор центру туризму, непочатий край.



Подробиці – у відео



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віднедавна луцький центр туристичної інформації та послугНовопризначена керівниця комунального підприємства має власний погляд на подальший розвиток туризму в місті, - пише Район.Луцьк.Протягом останніх кількох років фахівці намагаються всіляко продемонструвати туристам Луцьк як реально цікаве місто затишку та комфорту. Продовжити справу попередниці Оксана Штанько вважає власним обов’язком, адже до того працювала у центрі менеджером. За фахом вона - історик, тож запевняє, що добре знається на тому, як зацікавити туриста.А ще Оксана Штанько має намір налагодити тісну співпрацю з лісівниками, аби туристи мали нагоду милуватися ще й неймовірно гарними краєвидами волинських заповідних територій, до прикладу, таких, як заказник у Воротневі. Тож роботи, каже директор центру туризму, непочатий край.Подробиці – у відео Сфера ТВ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію