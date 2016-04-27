У Краматорську мати побила 6-річного сина і вигнала з дому
Сьогодні, 04:25
У Краматорську жінка вигнала свого 6-річного сина на мороз. Хлопчик блукав вулицями без верхнього одягу.
Про хлопчика, який сам ходив вулицями, повідомив випадковий перехожий. Він і викликав поліцію.
Коли патрульні приїхали, то побачили маленького хлопчика, який дуже замерз. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України у Facebook.
На прохання дитини пустити його у будинок п’яна мати не реагувала. Тоді він пішов у місто, де і заблукав.
Поліцейські доставили дитину до лікарні. Там на тілі хлопчика лікарі знайшли численні забої. Напередодні мати побила його гумовим шлангом.
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Про хлопчика, який сам ходив вулицями, повідомив випадковий перехожий. Він і викликав поліцію.
Коли патрульні приїхали, то побачили маленького хлопчика, який дуже замерз. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України у Facebook.
На прохання дитини пустити його у будинок п’яна мати не реагувала. Тоді він пішов у місто, де і заблукав.
Поліцейські доставили дитину до лікарні. Там на тілі хлопчика лікарі знайшли численні забої. Напередодні мати побила його гумовим шлангом.
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