У Краматорську мати побила 6-річного сина і вигнала з дому





Про хлопчика, який сам ходив вулицями, повідомив випадковий перехожий. Він і викликав поліцію.



Коли патрульні приїхали, то побачили маленького хлопчика, який дуже замерз. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України у



На прохання дитини пустити його у будинок п’яна мати не реагувала. Тоді він пішов у місто, де і заблукав.



Поліцейські доставили дитину до лікарні. Там на тілі хлопчика лікарі знайшли численні забої. Напередодні мати побила його гумовим шлангом.

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