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У Краматорську мати побила 6-річного сина і вигнала з дому

У Краматорську мати побила 6-річного сина і вигнала з дому
У Краматорську жінка вигнала свого 6-річного сина на мороз. Хлопчик блукав вулицями без верхнього одягу.

Про хлопчика, який сам ходив вулицями, повідомив випадковий перехожий. Він і викликав поліцію.

Коли патрульні приїхали, то побачили маленького хлопчика, який дуже замерз. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України у Facebook.

На прохання дитини пустити його у будинок п’яна мати не реагувала. Тоді він пішов у місто, де і заблукав.

Поліцейські доставили дитину до лікарні. Там на тілі хлопчика лікарі знайшли численні забої. Напередодні мати побила його гумовим шлангом.

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Теги: хлопчик, мама, побила, вигнала, поліція
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