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У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО

У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У горах Львівської області у ДТП потрапив автобус з туристами. На щастя, ніхто не постраждав.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. За словами очевидців, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з туристами опинився у кюветі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

– Люди зазначають, що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій гумі, – написав він.
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО

У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО

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Теги: Карпати, аварія, автобус, туристи
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