У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 06:30
У горах Львівської області у ДТП потрапив автобус з туристами. На щастя, ніхто не постраждав.
Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. За словами очевидців, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з туристами опинився у кюветі.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
– Люди зазначають, що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій гумі, – написав він.
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Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. За словами очевидців, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з туристами опинився у кюветі.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
– Люди зазначають, що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій гумі, – написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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