У Карпатах автобус з туристами злетів у кювет. ФОТО





Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. За словами очевидців, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з туристами опинився у кюветі.



Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у



– Люди зазначають, що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій гумі, – написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У горах Львівської області у ДТП потрапив автобус з туристами. На щастя, ніхто не постраждав.Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. За словами очевидців, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з туристами опинився у кюветі.Про це повідомив депутат Львівської міської радина своїй сторінці у Facebook – Люди зазначають, що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій гумі, – написав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію