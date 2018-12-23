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Курс валют у Луцьку на 3 січня

Курс валют у Луцьку на 3 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.590, а продаж - 28.117.

Євро при купівлі становить - 31.283, при продажу - 32.318.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.950, продаж - 7.493.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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