Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.590, а продаж - 28.117.
Євро при купівлі становить - 31.283, при продажу - 32.318.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.950, продаж - 7.493.
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Євро при купівлі становить - 31.283, при продажу - 32.318.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.950, продаж - 7.493.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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