У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО





Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вдень, на вулиці Володимирській, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



На місці події працювали поліція, рятувальники, медики, - усі надавали допомогу водієві, який, однак, згодом відмовився від шпиталізації.



Різкий запах алкоголю, нестійка хода, нечітка мова, - усе це свідчило про сильний стан алкогольного сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 3,62 проміле, а це у 18 разів вище допустимої норми. На керманича склали 2 протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вдень, на вулиці Володимирській, - інформує Патрульна поліція Волинської області.На місці події працювали поліція, рятувальники, медики, - усі надавали допомогу водієві, який, однак, згодом відмовився від шпиталізації.Різкий запах алкоголю, нестійка хода, нечітка мова, - усе це свідчило про сильний стан алкогольного сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 3,62 проміле, а це у 18 разів вище допустимої норми. На керманича склали 2 протоколи.

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