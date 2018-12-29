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У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО

У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО
У Луцьку водій ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вдень, на вулиці Володимирській, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

На місці події працювали поліція, рятувальники, медики, - усі надавали допомогу водієві, який, однак, згодом відмовився від шпиталізації.

Різкий запах алкоголю, нестійка хода, нечітка мова, - усе це свідчило про сильний стан алкогольного сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 3,62 проміле, а це у 18 разів вище допустимої норми. На керманича склали 2 протоколи.
У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО
У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО
У Луцьку п'янючий водій ВАЗу в'їхав у стовп. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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