У Сумах обірвався ліфт – загинуло немовля
Сьогодні, 09:27
У Сумах в багатоповерхівці у ліфті загинула двомісячна дитина.
Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Сумської області.
Інцидент трапився 2 січня о 16-й годині в багатоповерхівці на вул. Супруна. Ліфт, у якому знаходилася коляска з двомісячним хлопчиком, раптово зірвався. Спроби рідних врятувати дитину не мали успіху.
Правоохоронці з'ясували, що на момент надзвичайної події з дитиною перебував дідусь. Повертаючись з прогулянки, він піднявся на ліфті на 9-й поверх, вийшов з кабіни першим і спробував вивезти коляску, однак тієї ж миті кабіна ліфта обірвалася.
За фактом у поліції відкрите кримінальне провадження, у рамках якого встановлюються обставини і причини, які призвели до загибелі дитини.
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Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Сумської області.
Інцидент трапився 2 січня о 16-й годині в багатоповерхівці на вул. Супруна. Ліфт, у якому знаходилася коляска з двомісячним хлопчиком, раптово зірвався. Спроби рідних врятувати дитину не мали успіху.
Правоохоронці з'ясували, що на момент надзвичайної події з дитиною перебував дідусь. Повертаючись з прогулянки, він піднявся на ліфті на 9-й поверх, вийшов з кабіни першим і спробував вивезти коляску, однак тієї ж миті кабіна ліфта обірвалася.
За фактом у поліції відкрите кримінальне провадження, у рамках якого встановлюються обставини і причини, які призвели до загибелі дитини.
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