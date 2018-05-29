У Сумах обірвався ліфт – загинуло немовля

У Сумах в багатоповерхівці у ліфті загинула двомісячна дитина.Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Сумської області.Інцидент трапився 2 січня о 16-й годині в багатоповерхівці на вул. Супруна. Ліфт, у якому знаходилася коляска з двомісячним хлопчиком, раптово зірвався. Спроби рідних врятувати дитину не мали успіху.Правоохоронці з'ясували, що на момент надзвичайної події з дитиною перебував дідусь. Повертаючись з прогулянки, він піднявся на ліфті на 9-й поверх, вийшов з кабіни першим і спробував вивезти коляску, однак тієї ж миті кабіна ліфта обірвалася.За фактом у поліції відкрите кримінальне провадження, у рамках якого встановлюються обставини і причини, які призвели до загибелі дитини.