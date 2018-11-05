У Луцьку прориває труби, бо мешканці міста змивають салати в унітази. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку під час новорічно-різдвяних свят стрімко зростає кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах, масово утворюються закупорювання труб та серйозні засмічення каналізаційних мереж.
Усе через те, що мешканці міста зливають у каналізацію залишки їжі, - повідомляє КП "Луцькводоканал".
Як зазначають на підприємстві, люди викликають бригади аварійників, які змушені працювати в посиленому режимі, але кількість закупорювань труб у святковий період часто перевищує можливості аварійних служб. Призводять до закупорювання каналізаційних мереж самі ж споживачі, які використовують унітаз замість смітника і зливають туди все без розбору – жири, зіпсовані салати, залишки їжі тощо.
65% каналізаційних мереж у Луцьку та навколишніх селах є застарілими, а кількість відходів, які люди зливають в каналізацію, з року в рік лише зростає. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, викинувши в каналізацію непридатні для цього залишки їжі, або й речовини неорганічного походження, кажуть у "Луцькводоканалі".
До того ж, у період нинішніх свят споживачі вже перевищили кількість використаної води на 7 мільйонів літрів.
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Усе через те, що мешканці міста зливають у каналізацію залишки їжі, - повідомляє КП "Луцькводоканал".
Як зазначають на підприємстві, люди викликають бригади аварійників, які змушені працювати в посиленому режимі, але кількість закупорювань труб у святковий період часто перевищує можливості аварійних служб. Призводять до закупорювання каналізаційних мереж самі ж споживачі, які використовують унітаз замість смітника і зливають туди все без розбору – жири, зіпсовані салати, залишки їжі тощо.
65% каналізаційних мереж у Луцьку та навколишніх селах є застарілими, а кількість відходів, які люди зливають в каналізацію, з року в рік лише зростає. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, викинувши в каналізацію непридатні для цього залишки їжі, або й речовини неорганічного походження, кажуть у "Луцькводоканалі".
До того ж, у період нинішніх свят споживачі вже перевищили кількість використаної води на 7 мільйонів літрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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