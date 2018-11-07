На Волині у чоловіка посеред вулиці викрали телефон
Сьогодні, 10:13
У селі Скобелка Горохівського району чоловік пограбував 20-річного жителя райцентру Горохів.
До місцевої поліції із заявою звернувся чоловік і розповів, що вранці, 1 січня, на вулиці в селі Скобелка невідомий вихопив із його рук мобільний телефон «Samsung G II» і втік, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний житель сусіднього села. Слід відзначити, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Мобільний телефон вилучили.
За фактом пограбування слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
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До місцевої поліції із заявою звернувся чоловік і розповів, що вранці, 1 січня, на вулиці в селі Скобелка невідомий вихопив із його рук мобільний телефон «Samsung G II» і втік, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний житель сусіднього села. Слід відзначити, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Мобільний телефон вилучили.
За фактом пограбування слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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