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На Волині у чоловіка посеред вулиці викрали телефон

На Волині у чоловіка посеред вулиці викрали телефон
У селі Скобелка Горохівського району чоловік пограбував 20-річного жителя райцентру Горохів.

До місцевої поліції із заявою звернувся чоловік і розповів, що вранці, 1 січня, на вулиці в селі Скобелка невідомий вихопив із його рук мобільний телефон «Samsung G II» і втік, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний житель сусіднього села. Слід відзначити, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Мобільний телефон вилучили.

За фактом пограбування слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.


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Теги: крадіжка, телефон
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