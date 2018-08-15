Ділара, Іліас і Власта: ТОП незвичних імен дітей лучан





Про це повідомляє управління юстиції у Волинській області.



Так, у другому півріччі 2018-го року серед дивних жіночих імен були: Інга, Аміра, Ділара, Магдалина, Тереза, Лана, Моніка, Рената, Естер, Ясміна, Кларісса, Міра, Сара, Стелла, Фаїна, Амалія, Ліана, Ада, Ліна, Марфа, Власта, Мія, Неллі, Майя, Раяна та ін.



Серед чоловічих: Даміан, Мурат, Натан, Радомір, Авель, Дан, Рінат, Альберт, Оскар, Дарій, Іліас, Данік, Мартін, Наум, Самуїл, Емір, Олесь, Осман, Теодор, Рувім, Маркіян, Єфрем, Ренат, Емануель, Юхим, Єгор, Матфей, Карім та ін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, які незвичні імена лучани обирають своїм дітям.Про це повідомляє управління юстиції у Волинській області.Так, у другому півріччі 2018-го року серед дивних жіночих імен були: Інга, Аміра, Ділара, Магдалина, Тереза, Лана, Моніка, Рената, Естер, Ясміна, Кларісса, Міра, Сара, Стелла, Фаїна, Амалія, Ліана, Ада, Ліна, Марфа, Власта, Мія, Неллі, Майя, Раяна та ін.Серед чоловічих: Даміан, Мурат, Натан, Радомір, Авель, Дан, Рінат, Альберт, Оскар, Дарій, Іліас, Данік, Мартін, Наум, Самуїл, Емір, Олесь, Осман, Теодор, Рувім, Маркіян, Єфрем, Ренат, Емануель, Юхим, Єгор, Матфей, Карім та ін.

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