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Ділара, Іліас і Власта: ТОП незвичних імен дітей лучан

Ділара, Іліас і Власта: ТОП незвичних імен дітей лучан
Розповіли, які незвичні імена лучани обирають своїм дітям.

Про це повідомляє управління юстиції у Волинській області.

Так, у другому півріччі 2018-го року серед дивних жіночих імен були: Інга, Аміра, Ділара, Магдалина, Тереза, Лана, Моніка, Рената, Естер, Ясміна, Кларісса, Міра, Сара, Стелла, Фаїна, Амалія, Ліана, Ада, Ліна, Марфа, Власта, Мія, Неллі, Майя, Раяна та ін.

Серед чоловічих: Даміан, Мурат, Натан, Радомір, Авель, Дан, Рінат, Альберт, Оскар, Дарій, Іліас, Данік, Мартін, Наум, Самуїл, Емір, Олесь, Осман, Теодор, Рувім, Маркіян, Єфрем, Ренат, Емануель, Юхим, Єгор, Матфей, Карім та ін.

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Теги: імена, діти, Луцьк
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