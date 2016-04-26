У 2019 році подорожчають м'ясо, крупи і картопля





Про це повідомив Олексій Дорошенко Голова асоціації постачальників торгівельних мереж, - пише



"М'ясо буде одним з лідерів в підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках воно поступиться крупам, картоплі. В середньому м'ясо в цьому році зросте на 10-12%. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче ніж в країнах східної Європи. З цим нічого зробити не можна бо імпортувати хліб ніхто не буде", - йдеться в повідомленні.



Експерт розповідає, що через проблеми із сировиною вартість молочних продуктів також може зрости. Крім того будуть зростати ціни на крупи, вони зараз коштують від 8 грн за кілограм, картопля цього року стане дорожчою більше ніж інші овочів борщового набору, наприклад від буряка, капусти. Тому що в минулому році вони досягли свого піку. А картопля минулого року зросла лише на 15%. У порівнянні з іншими продуктами, які зростали від 50 до 100%, картопля подорожчає близько на 30%. Вартість круп також буде зростати, а саме манна крупа, перловка, ячна. Єдине що може впасти у ціні це пшоняна крупа, бо вона зараз коштує майже як рис, вона ніколи так дорого не коштувала тому схильна до зниження в ціні. А всі інші крупи в тому числі гречка, кукурудзяна крупа будуть підніматися в ціні.



Також, весь 2018 рік, окрім червня падала ціна на цукор, коштувати ще менше вона не може тому, скоріш за все ми побачимо стабілізацію та помірне зростання у 2019 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на м'ясо будуть зростати більше ніж на будь-який продукт у 2019 році. Ціна на чорний хліб також підскочить.Про це повідомивГолова асоціації постачальників торгівельних мереж, - пише УНН "М'ясо буде одним з лідерів в підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках воно поступиться крупам, картоплі. В середньому м'ясо в цьому році зросте на 10-12%. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче ніж в країнах східної Європи. З цим нічого зробити не можна бо імпортувати хліб ніхто не буде", - йдеться в повідомленні.Експерт розповідає, що через проблеми із сировиною вартість молочних продуктів також може зрости. Крім того будуть зростати ціни на крупи, вони зараз коштують від 8 грн за кілограм, картопля цього року стане дорожчою більше ніж інші овочів борщового набору, наприклад від буряка, капусти. Тому що в минулому році вони досягли свого піку. А картопля минулого року зросла лише на 15%. У порівнянні з іншими продуктами, які зростали від 50 до 100%, картопля подорожчає близько на 30%. Вартість круп також буде зростати, а саме манна крупа, перловка, ячна. Єдине що може впасти у ціні це пшоняна крупа, бо вона зараз коштує майже як рис, вона ніколи так дорого не коштувала тому схильна до зниження в ціні. А всі інші крупи в тому числі гречка, кукурудзяна крупа будуть підніматися в ціні.Також, весь 2018 рік, окрім червня падала ціна на цукор, коштувати ще менше вона не може тому, скоріш за все ми побачимо стабілізацію та помірне зростання у 2019 році.

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