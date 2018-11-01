Подробиці аварії у Володимирі за участю авто депутата

Олексій Панасюк.



Нагадаємо, що 2-го січня у центрі Володимира-Волинського о 12:50 трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю авто депутата обласної ради Олексія Панасюка, - пише



Сам же Панасюк з червня 2018 року рішенням суду позбавлений водійського посвідчення терміном на один рік. Тоді депутат відмовився проходити тест на алкогольне сп’яніння, за що й поніс відповідальність.



На місці правоохоронці встановили, що 34-річний водій Volkswagen виїздив із території автостанції на зелений сигнал світлофору, і в цей же час водій Mercedes не пропустив його. Водій Volkswagen проживає в селі Зимне.



За кермом елітної автівки знаходився депутат Олексій Панасюк. Обидва авто отримали механічні пошкодження.



Адміністративний протокол був складений на депутата обласної ради.

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