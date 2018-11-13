Як лучани найчастіше називали дітей у 2018 році





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Найпопулярнішими іменами, якими лучани називали своїх новонароджених дітей у 2018 року, стали: Софія, Поліна, Єва, Марія, Соломія, Меланія, Ольга, Богдана, Вікторія, Макар, Максим, Артем, Богдан, Іван, Владислав, Арсен.



У 2 півріччі 2018 року у місті Луцьку дівчатка найчастіше отримували імена Марія, Олександра, Аріна, Богдана, Христина, Аліса, Злата, Діана, Мілана, Поліна, Анастасія, Емілія, Вероніка, Ангеліна, Соломія, Валерія, Меланія, Кароліна.



Хлопчики — Макар, Костянтин, Артем, Матвій, Марк, Іван, Владислав, Арсен, Тимофій, Нікіта, Давид, Тимур, Даниїл, Дамир, Михайло, Олексій, Дмитро, Захар, Станіслав, Адам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, якими іменами жителі Луцька називали своїх дітей протягом минулого року.Про це повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.Найпопулярнішими іменами, якими лучани називали своїх новонароджених дітей у 2018 року, стали: Софія, Поліна, Єва, Марія, Соломія, Меланія, Ольга, Богдана, Вікторія, Макар, Максим, Артем, Богдан, Іван, Владислав, Арсен.У 2 півріччі 2018 року у місті Луцьку дівчатка найчастіше отримували імена Марія, Олександра, Аріна, Богдана, Христина, Аліса, Злата, Діана, Мілана, Поліна, Анастасія, Емілія, Вероніка, Ангеліна, Соломія, Валерія, Меланія, Кароліна.Хлопчики — Макар, Костянтин, Артем, Матвій, Марк, Іван, Владислав, Арсен, Тимофій, Нікіта, Давид, Тимур, Даниїл, Дамир, Михайло, Олексій, Дмитро, Захар, Станіслав, Адам.

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