В Україні заборонили активоване вугілля





Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня, - пише



Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.



Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".



Активоване вугілля застосовується при:



• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;

• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;

• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;

• підготовці до рентгенологічних досліджень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня, - пише 24 канал Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".Активоване вугілля застосовується при:• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;• підготовці до рентгенологічних досліджень.

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