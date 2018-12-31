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В Україні заборонили активоване вугілля

В Україні заборонили активоване вугілля
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня, - пише 24 канал.

Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.

Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".

Активоване вугілля застосовується при:

• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;
• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;
• підготовці до рентгенологічних досліджень.



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Теги: заборона, вугілля активоване
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