В Україні заборонили активоване вугілля
Сьогодні, 11:03
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ентеросорбенту "Вугілля активоване".
Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня, - пише 24 канал.
Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.
Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".
Активоване вугілля застосовується при:
• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;
• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;
• підготовці до рентгенологічних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення відомство прийняло у середу, 2 січня, - пише 24 канал.
Мова йде про "Вугілля активоване" таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері серії 100718. Виробником ліків є ТОВ "Валартін Фарма", Україна.
Препарат цієї серії заборонили через невідповідність вимог методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/12759/01/01 за показником "Розпадання".
Активоване вугілля застосовується при:
• гострих отруєннях побутового, промислового та харчового походження;
• гострих отруєннях лікарськими засобами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
• диспепсії, метеоризмі, харчових токсикоінфекціях;
• підготовці до рентгенологічних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*
Сьогодні, 11:15
На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:12
В Україні заборонили активоване вугілля
Сьогодні, 11:03
Подробиці аварії у Володимирі за участю авто депутата
Сьогодні, 10:49