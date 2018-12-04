На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Ковельські поліцейські знищили наркотики, термін зберігання яких завершився.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, увійшов представники СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.
Загалом за рішеннями судів поліцейські спалили майже 100 г. канабісу, 200 г. макової соломки, а також амфетамін, PVP, насіння канабісу, рослини коноплі та снодійного маку.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року волинські правоохоронці викрили банду, яка збувала наркотики на території міста Ковель.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, увійшов представники СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.
Загалом за рішеннями судів поліцейські спалили майже 100 г. канабісу, 200 г. макової соломки, а також амфетамін, PVP, насіння канабісу, рослини коноплі та снодійного маку.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року волинські правоохоронці викрили банду, яка збувала наркотики на території міста Ковель.
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