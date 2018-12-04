вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО

На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
Ковельські поліцейські знищили наркотики, термін зберігання яких завершився.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, увійшов представники СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.

За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.

Загалом за рішеннями судів поліцейські спалили майже 100 г. канабісу, 200 г. макової соломки, а також амфетамін, PVP, насіння канабісу, рослини коноплі та снодійного маку.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року волинські правоохоронці викрили банду, яка збувала наркотики на території міста Ковель.
На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Чому сьогодні категорично не можна бажати здоров'я: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:23
Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*
Сьогодні, 11:15
На Волині поліцейські спалили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:12
В Україні заборонили активоване вугілля
Сьогодні, 11:03
Подробиці аварії у Володимирі за участю авто депутата
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
04 грудень, 2018, 09:19
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
17 жовтень, 2018, 09:10
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
01 жовтень, 2018, 11:36
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
14 вересень, 2018, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилось відео жахливої аварії на Житомирщині, у якій постраждав волинянин
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині чоловік вкрав зупинку
Сьогодні, 11:40
 0
У Житомирі від кору померла 2-річна дитина
Сьогодні, 11:28
 0
Чому сьогодні категорично не можна бажати здоров'я: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:23
 0
Чому дешеві вхідні двері обходяться нам занадто дорого*
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8