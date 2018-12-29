Чому сьогодні категорично не можна бажати здоров'я: прикмети і забобони





Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені, - пише



У ніч з 2 на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось – до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.



Іменини сьогодні святкують: Михайло, Микита, Петро, Прокіп, Уляна.



Народні прикмети на 3 січня:



– Якщо павуки ховаються – буде відлига.



– Павуки плетуть павутину – незабаром настане холод.



Що можна робити 3 січня



1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.



2. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.



3. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.



4. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.



5. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.



Що не можна робити 3 січня



1. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.



2. Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.



3. Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 січня 2019 року відзначають Петра, Прокопа та Уляни. За народними прикметами 3 січня показує погоду на вересень.Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені, - пише канал 24 У ніч з 2 на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось – до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.Іменини сьогодні святкують: Михайло, Микита, Петро, Прокіп, Уляна.– Якщо павуки ховаються – буде відлига.– Павуки плетуть павутину – незабаром настане холод.1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.2. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.3. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.4. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.5. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.1. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.2. Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.3. Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію