Чому сьогодні категорично не можна бажати здоров'я: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:23
3 січня 2019 року відзначають Петра, Прокопа та Уляни. За народними прикметами 3 січня показує погоду на вересень.
Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені, - пише канал 24.
У ніч з 2 на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось – до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.
Іменини сьогодні святкують: Михайло, Микита, Петро, Прокіп, Уляна.
Народні прикмети на 3 січня:
– Якщо павуки ховаються – буде відлига.
– Павуки плетуть павутину – незабаром настане холод.
Що можна робити 3 січня
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.
3. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.
4. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
5. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.
Що не можна робити 3 січня
1. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
2. Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.
3. Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.
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Яким буде цей день – таким буде перший місяць осені, - пише канал 24.
У ніч з 2 на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо вам приснився птах – чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках. Обійматися з кимось – до розлуки, а бачити кров уві сні – до зустрічі з далекими родичами. Поганим знаком 3 січня було побачити уві сні мило, яке віщує смерть.
Іменини сьогодні святкують: Михайло, Микита, Петро, Прокіп, Уляна.
Народні прикмети на 3 січня:
– Якщо павуки ховаються – буде відлига.
– Павуки плетуть павутину – незабаром настане холод.
Що можна робити 3 січня
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.
3. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.
4. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
5. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.
Що не можна робити 3 січня
1. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
2. Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна отримати хворобу пов'язану зі слухом та зором.
3. Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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