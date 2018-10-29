У Житомирі від кору померла 2-річна дитина
Сьогодні, 11:28
У Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня 2019 року від ускладнень, зумовлених захворюванням кору, померла 2-річна дитина.
Про це повідомила заступник головного лікаря Житомирської обласної дитячої лікарні Світлана Русак, - пише Укрінформ.
“До нас було госпіталізовано 2-річну дитину, яка хворіла на кір, з дуже складною супутньою патологією. Дитина померла. Остаточний паталогоанатомічний діагноз буде за 10 днів. Ускладненням була пневмонія на фоні кору”, - зазначила Русак.
“Дитина мала одну вакцинацію. Але у неї була настільки важка супутня патологія, що шансів було дуже мало. 1 січня дитина померла”, - сказала Русак.
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Про це повідомила заступник головного лікаря Житомирської обласної дитячої лікарні Світлана Русак, - пише Укрінформ.
“До нас було госпіталізовано 2-річну дитину, яка хворіла на кір, з дуже складною супутньою патологією. Дитина померла. Остаточний паталогоанатомічний діагноз буде за 10 днів. Ускладненням була пневмонія на фоні кору”, - зазначила Русак.
“Дитина мала одну вакцинацію. Але у неї була настільки важка супутня патологія, що шансів було дуже мало. 1 січня дитина померла”, - сказала Русак.
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