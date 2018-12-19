З'явилось відео жахливої аварії на Житомирщині, у якій постраждав волинянин





Нагадаємо, поблизу села Білий Берег на Житомирщині трапилась аварія, - інформує



Травми у ДТП отримали двоє дорослих та троє дітей.



Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford Mondeo, 44-річна жителька Києва, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 30-річний житель Волинської області.



У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля Ford Mondeo - троє дітей віком 16, 6 та 4 роки. Також травми отримав водій автомобіля Mercede, чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення місцевого медзакладу.



Поліція з’ясовує всі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали відео жахливої аварії на трасі Київ-Ковель, в якій постраждав 30-річний волинянин.Нагадаємо, поблизу села Білий Берег на Житомирщині трапилась аварія, - інформує dtp.kiev.ua Травми у ДТП отримали двоє дорослих та троє дітей.Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford Mondeo, 44-річна жителька Києва, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 30-річний житель Волинської області.У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля Ford Mondeo - троє дітей віком 16, 6 та 4 роки. Також травми отримав водій автомобіля Mercede, чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення місцевого медзакладу.Поліція з’ясовує всі обставини події.

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