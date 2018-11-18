Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»
Сьогодні, 11:58
Півзахисник "Чорноморця" Юрій Романюк і колишній футболіст "Волині" став гравцем "Дніпра-1".
Про це пише sportarena.
Раніше повідомлялося, що одесити розлучилися з цілим рядом гравців, які виступали за клуб в першій частині чемпіонату, в числі яких опинився Романюк.
21-річний хавбек перейшов в Чорноморець перед другою половиною сезону 2017/2018 з Волині.
Гравець провів у всіх матчах нинішнього сезону за одеський клуб 10 матчів.
Після 18 турів чемпіонату України Чорноморець займає 11 місце. В активі команди всього 12 очок.
Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 43 очки після 17 матчів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише sportarena.
Раніше повідомлялося, що одесити розлучилися з цілим рядом гравців, які виступали за клуб в першій частині чемпіонату, в числі яких опинився Романюк.
21-річний хавбек перейшов в Чорноморець перед другою половиною сезону 2017/2018 з Волині.
Гравець провів у всіх матчах нинішнього сезону за одеський клуб 10 матчів.
Після 18 турів чемпіонату України Чорноморець займає 11 місце. В активі команди всього 12 очок.
Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 43 очки після 17 матчів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині після пожежі в хаті знайшли труп
Сьогодні, 12:12
На Волині молоковоз злетів у водойму
Сьогодні, 12:03
Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»
Сьогодні, 11:58
На Волині чоловік вкрав зупинку
Сьогодні, 11:40