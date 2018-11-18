Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»

Юрій Романюк і колишній футболіст "Волині" став гравцем "Дніпра-1".



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21-річний хавбек перейшов в Чорноморець перед другою половиною сезону 2017/2018 з Волині.



Гравець провів у всіх матчах нинішнього сезону за одеський клуб 10 матчів.



Після 18 турів чемпіонату України Чорноморець займає 11 місце. В активі команди всього 12 очок.



Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 43 очки після 17 матчів.

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