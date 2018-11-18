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Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»

Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»
Півзахисник "Чорноморця" Юрій Романюк і колишній футболіст "Волині" став гравцем "Дніпра-1".

Про це пише sportarena.

Раніше повідомлялося, що одесити розлучилися з цілим рядом гравців, які виступали за клуб в першій частині чемпіонату, в числі яких опинився Романюк.

21-річний хавбек перейшов в Чорноморець перед другою половиною сезону 2017/2018 з Волині.

Гравець провів у всіх матчах нинішнього сезону за одеський клуб 10 матчів.

Після 18 турів чемпіонату України Чорноморець займає 11 місце. В активі команди всього 12 очок.

Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 43 очки після 17 матчів.

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Теги: футбол, "Волинь"
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