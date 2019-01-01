На Волині молоковоз злетів у водойму
Сьогодні, 12:03
На Волині у ставок злетів молоковоз.
Про це, посилаючись на інформацію очевидця, повідомляє Волинь-нова.
За його словами, ділянка дороги Воротнів-Лище-Луцьк, яка проходить між двома ставками у селі — вкрита льодом.
3 січня зранку водій молоковоза, коли проїжджав цим шляхом, швидше за все, не впорався з керуванням. І як наслідок — автомобіль опинився у воді.
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Про це, посилаючись на інформацію очевидця, повідомляє Волинь-нова.
За його словами, ділянка дороги Воротнів-Лище-Луцьк, яка проходить між двома ставками у селі — вкрита льодом.
3 січня зранку водій молоковоза, коли проїжджав цим шляхом, швидше за все, не впорався з керуванням. І як наслідок — автомобіль опинився у воді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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