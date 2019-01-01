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На Волині молоковоз злетів у водойму

На Волині молоковоз злетів у водойму
На Волині у ставок злетів молоковоз.

Про це, посилаючись на інформацію очевидця, повідомляє Волинь-нова.

За його словами, ділянка дороги Воротнів-Лище-Луцьк, яка проходить між двома ставками у селі — вкрита льодом.

3 січня зранку водій молоковоза, коли проїжджав цим шляхом, швидше за все, не впорався з керуванням. І як наслідок — автомобіль опинився у воді.

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Теги: ДТП, аварія
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