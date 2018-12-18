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У кінотеатрі «Multiplex» – новорічні прем’єри*

У кінотеатрі «Multiplex» – новорічні прем’єри*
У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь», покажуть декілька прем'єр.

Відтак, усіх лучан запрошують на перегляд новорічних кінострічок.

Фільм «11 дітей з Моршина»

Всім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал - осмій. В бажанні заробити легкі гроші, працівниця Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об’єктом. Все б нічого, якби на її шляху не стали 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю.


http://bit.ly/2ERrmFq
Фільм «Мері Поппінс повертається»

Історія найвідомішої няні у світі у новій інтерпретації від Дісней. Яскраве фентезі подарує новому поколінню дітей і дорослих зустріч з неповторною Мері Поппінс, яка упевнена, що для справжніх див завжди є місце!

http://bit.ly/2VcboL3

Фільм «Снігові перегони»
Вікове обмеження : ЗА
Мультик розказує про хлопчика Френкі та його друзів, які створюють фантастичні санчата. Разом вони вирішують випробувати їх у перегонах проти своїх суперників Зака та Чарлі. Проте несподівано санчата ламаються прямо перед перетином фінішу. Засмучений Френкі впевнений, що в поломці винні супротивники та вимагає реваншу. Вони мають зробити все, щоб довести: у перегонах на санчатах їм немає рівних.


http://bit.ly/2ES2VaO

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Теги: Multiplex, кіно, Луцьк
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