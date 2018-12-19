На Волині після пожежі в хаті знайшли труп

На Волині у власному будинку в пожежі загинув 60-річного чоловіка.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.2 січня о 21:32 до Служби «101» надійшло повідомлення про те, що у Черчичі Володимир-Волинського району в дерев’яному житловому будинку виникла пожежа.Рятувальники провели бойове розгортання та здійснили розвідку пожежі. В одній з кімнат будинку бійці виявили тіло власника будинку, громадянина 60 років.Ліквідували пожежу о 21:55 за допомогою спеціального водяного ствола.Причина пожежі та обставини загибелі встановлюються. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.