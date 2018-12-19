На Волині після пожежі в хаті знайшли труп
Сьогодні, 12:12
На Волині у власному будинку в пожежі загинув 60-річного чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
2 січня о 21:32 до Служби «101» надійшло повідомлення про те, що у Черчичі Володимир-Волинського району в дерев’яному житловому будинку виникла пожежа.
Рятувальники провели бойове розгортання та здійснили розвідку пожежі. В одній з кімнат будинку бійці виявили тіло власника будинку, громадянина 60 років.
Ліквідували пожежу о 21:55 за допомогою спеціального водяного ствола.
Причина пожежі та обставини загибелі встановлюються. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
2 січня о 21:32 до Служби «101» надійшло повідомлення про те, що у Черчичі Володимир-Волинського району в дерев’яному житловому будинку виникла пожежа.
Рятувальники провели бойове розгортання та здійснили розвідку пожежі. В одній з кімнат будинку бійці виявили тіло власника будинку, громадянина 60 років.
Ліквідували пожежу о 21:55 за допомогою спеціального водяного ствола.
Причина пожежі та обставини загибелі встановлюються. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
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