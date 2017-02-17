Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО





Інцидент трапився 3 січня о 09:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.



До місця подій були направлені працівники чергової варти 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського на пожежному автомобілі підвищеної прохідності.



Рятувальники відбуксирували транспортний засіб із кювету і встановили його на дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Кримно Камінь-Каширського району з’їхав по слизькій дорозі у кювет легковий автомобіль, у якому перебувало двоє людей.Інцидент трапився 3 січня о 09:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.До місця подій були направлені працівники чергової варти 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського на пожежному автомобілі підвищеної прохідності.Рятувальники відбуксирували транспортний засіб із кювету і встановили його на дорогу.

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