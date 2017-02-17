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Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО

Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО
Поблизу села Кримно Камінь-Каширського району з’їхав по слизькій дорозі у кювет легковий автомобіль, у якому перебувало двоє людей.

Інцидент трапився 3 січня о 09:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.

До місця подій були направлені працівники чергової варти 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського на пожежному автомобілі підвищеної прохідності.

Рятувальники відбуксирували транспортний засіб із кювету і встановили його на дорогу.

Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО
Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО

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Теги: автівка, Волинь, кювет
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