Волинські рятувальники витягли автівку, яка злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Поблизу села Кримно Камінь-Каширського району з’їхав по слизькій дорозі у кювет легковий автомобіль, у якому перебувало двоє людей.
Інцидент трапився 3 січня о 09:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.
До місця подій були направлені працівники чергової варти 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського на пожежному автомобілі підвищеної прохідності.
Рятувальники відбуксирували транспортний засіб із кювету і встановили його на дорогу.
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Інцидент трапився 3 січня о 09:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.
До місця подій були направлені працівники чергової варти 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського на пожежному автомобілі підвищеної прохідності.
Рятувальники відбуксирували транспортний засіб із кювету і встановили його на дорогу.
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