Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Таїланду

Українцям, які збиралися полетіти в Таїланд, радять відкласти свою поїздку через можливість тайфуну.Про це йдеться на сайті департаменту консульської служби МЗС.Так, попереджається про тайфун, що наближається до Таїланду.з 2 до 5 січня 2019 року очікуються потужний вітер та опади, можливі повені, тайфуни, які можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення.Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність та обережність, утриматися протягом зазначеного періоду від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності.Крім того, слід бути готовими до евакуації.Нагадаємо, 22 листопада Таїланд ввів безвізовий режим для українців.