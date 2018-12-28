У Ковелі чотири дні не прибирають труп собаки. ФОТО 18+





Про це депутат Ковельради повідомив на своїй сторінці у facebook, - пише



“Четверту добу на проїжджій частині велилюдної дороги по вул. М. Левицького біля будинку 17 лежить труп великої собаки.Четверту добу! Це що? У нас взагалі ніхто ні за що не відповідає? Це що? Тижнями не проводять прибирання вулиць? Куди тоді йдуть гроші громади?”, — написав депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на одній з вулиць міста вже четверту добу лежить труп собаки, який ніхто не прибирає.Про це депутат Ковельради повідомив на своїй сторінці у facebook, - пише Волинь.online “Четверту добу на проїжджій частині велилюдної дороги по вул. М. Левицького біля будинку 17 лежить труп великої собаки.Четверту добу! Це що? У нас взагалі ніхто ні за що не відповідає? Це що? Тижнями не проводять прибирання вулиць? Куди тоді йдуть гроші громади?”, — написав депутат.

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