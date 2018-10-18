У Луцьку перевірили науковий ліцей: що знайшли експерти

До Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради, який розташований у Луцьку, перевірили представники Верховної Ради.Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України у Волинській областіта регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людиниздійснили моніторинговий візит до Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради, який розташований у Луцьку.Ліцей-інтернат розрахований для навчання талановитої учнівської молоді з 8-го по 11-й клас.Монітори зазначили, що територія, приміщення ліцею, а також гуртожиток перебувають в охайному стані. Тут облаштована зона відпочинку та спортивний майданчик.У спальних кімнатах створені належні для проживання умови. Ліжка укомплектовані сучасними матрацами та постільною білизною, які на час візиту були в хорошому стані. У закладі забезпечується збалансоване п’ятиразове харчування.Створені хороші умови для навчання учнів. У навчальних кабінетах - сучасний ремонт, вони обладнані новими меблями, інвентарем та мультимедійними засобами. Тут в позаурочний час працюють гуртки та спортивні секції. Вихованці ліцею мають високі показники за результатами участі у різних олімпіадах та конкурсах, вони неодноразово ставали переможцями таких змагань.А ще ліцей-інтернат забезпечений шкільним автобусом для доставки вихованців. Цей заклад має неабиякі здобутки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки посів загальне 52-е місце серед шкіл України, а з математики - перше місце."Разом з тим монітори виявили і низку недоліків. Зокрема, для осіб з інвалідністю не створено належних умов: будівлі не облаштовані пандусом з поручнями, також в туалетних кімнатах для них не обладнано поручнів або інших пристосувань, відсутня кнопка екстреного виклику. Також в гуртожитку відсутній графік подачі гарячої води, хоча вона подається періодично. Крім того, відсутній доступ до питної води. Санітарні кімнати не мають табличок розрізнення за статтю та не на всіх унітазах наявні кришки", - йдеться у повідомленні."В закладі не забезпечено доступу до інформації (через звернення або запити), відсутні адреси та номери телефонів органів державної влади та місцевого самоврядування. Також немає інформації, в тому числі і на офіційному веб-сайті ліцею-інтернату, щодо прийому громадян адміністрацією, а також відомостей щодо доступу до публічної інформації. Немає кімнати для побачень учнів із близькими родичами", - повідомили експерти.На території закладу та у приміщеннях ведеться відеоспостереження, при цьому відсутнє попередження про відеозйомку.За результатами моніторингового візиту до Волинської обласної ради направлять рекомендації щодо усунення виявлених проблем.