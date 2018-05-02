Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій

Розповіли про військового з волинської бригади, якого часто порівнюють зі Святим Миколаєм або з Дідом Морозом.Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.Зазначається, що 60-річний чоловік зробив на станках тисячі деталей, які поставили у стрій не одну сотню автомобільної та бронетехніки.Побратими з надзвичайною повагою говорять про Віктора Івановича:«Людина надзвичайної мудрості, витримки і професіонал з великої літери!» Завдяки таким військовослужбовцям, як пан Віктор, наш ремонтно-відновлювальний батальйон вже кілька років поспіль визнано кращим серед багатьох інших ремонтних підрозділів."А ще Віктор Іванович робить красиві сувенірні вироби, якими прикрашає територію підрозділу, створюючи тим самим своєрідну фотозону, біля якої всі фотографуються.