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Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій

Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій
Розповіли про військового з волинської бригади Віктора Івановича, якого часто порівнюють зі Святим Миколаєм або з Дідом Морозом.

Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.

Зазначається, що 60-річний чоловік зробив на станках тисячі деталей, які поставили у стрій не одну сотню автомобільної та бронетехніки.

Побратими з надзвичайною повагою говорять про Віктора Івановича:

«Людина надзвичайної мудрості, витримки і професіонал з великої літери!» Завдяки таким військовослужбовцям, як пан Віктор, наш ремонтно-відновлювальний батальйон вже кілька років поспіль визнано кращим серед багатьох інших ремонтних підрозділів."

А ще Віктор Іванович робить красиві сувенірні вироби, якими прикрашає територію підрозділу, створюючи тим самим своєрідну фотозону, біля якої всі фотографуються.

Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій
Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій
Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій

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Теги: військовий, 14 бригада
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