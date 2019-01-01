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Під Луцьком молоковоз злетів у ставок: деталі аварії

Під Луцьком молоковоз злетів у ставок: деталі аварії
У селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.

Інцидент стався 3 січня приблизно о 10 годині, повідомила речниця ДСНС у Волинській області Ірина Варварук, - пише Перший.

За її словами, на місце події виїхали працівники аварійно-рятувальної частини Луцька на двох пожежних автомобілях. Задіяно кран, який піднімає молоковоз із водойми. На місці працює 13 чоловік особового складу.

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Головний спеціаліст сектору комунікацій ГУНП у Волинській області Олег Плазовський розповів, що за кермом молоковоза знаходився 57-річний житель міста Рожище. За версією поліції, водій не впорався з керуванням, і, виїхавши на міст, злетів з нього у воду.

Також у поліції розповіли, що молоковоз пошкодив газопровід.

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.

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Теги: ДТП, аварія
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