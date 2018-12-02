У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця
Сьогодні, 13:13
Відзначили інспекторів, які напередодні Нового року затримали небезпечного злочинця у Луцьку.
Відтак, патрульні поліцейські Олександр Оліферчук, Микола Януш та Владислав Романюк отримали відзначення за участь у затриманні небезпечного зловмисника 27 грудня 2018 року, - інформує патрульна поліція Волині.
Тієї ночі екіпаж отримав повідомлення про розбій. У заявника відібрали ключі та завдали йому тілесних ушкоджень.
Поблизу одного з кафе піший екіпаж патрульних, куди входили і нацгвардійці, затримав підозрюваного у злочині. Той поводився агресивно і намагався втекти.
21-річний поліцейський Владислав, який лише другий місяць працює в патрульній поліції Волині розповів, що того вечора поблизу одного з кафе виявили особу, яка підходила по орієнтуванню щодо грабежу.
«Чоловік пробував зберігати спокій, але враз помітно занервував і побіг. Ми – кинулись за ним. Згодом встановили, що той неодноразово мав проблеми з законом», - пригадує Владислав.
Оперативники встановили особу правопорушника: ним виявився неодноразово раніше судимий 32-річний житель Луцька. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
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Відтак, патрульні поліцейські Олександр Оліферчук, Микола Януш та Владислав Романюк отримали відзначення за участь у затриманні небезпечного зловмисника 27 грудня 2018 року, - інформує патрульна поліція Волині.
Тієї ночі екіпаж отримав повідомлення про розбій. У заявника відібрали ключі та завдали йому тілесних ушкоджень.
Поблизу одного з кафе піший екіпаж патрульних, куди входили і нацгвардійці, затримав підозрюваного у злочині. Той поводився агресивно і намагався втекти.
21-річний поліцейський Владислав, який лише другий місяць працює в патрульній поліції Волині розповів, що того вечора поблизу одного з кафе виявили особу, яка підходила по орієнтуванню щодо грабежу.
«Чоловік пробував зберігати спокій, але враз помітно занервував і побіг. Ми – кинулись за ним. Згодом встановили, що той неодноразово мав проблеми з законом», - пригадує Владислав.
Оперативники встановили особу правопорушника: ним виявився неодноразово раніше судимий 32-річний житель Луцька. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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