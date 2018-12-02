вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця

У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця
Відзначили інспекторів, які напередодні Нового року затримали небезпечного злочинця у Луцьку.

Відтак, патрульні поліцейські Олександр Оліферчук, Микола Януш та Владислав Романюк отримали відзначення за участь у затриманні небезпечного зловмисника 27 грудня 2018 року, - інформує патрульна поліція Волині.

Тієї ночі екіпаж отримав повідомлення про розбій. У заявника відібрали ключі та завдали йому тілесних ушкоджень.

Поблизу одного з кафе піший екіпаж патрульних, куди входили і нацгвардійці, затримав підозрюваного у злочині. Той поводився агресивно і намагався втекти.

21-річний поліцейський Владислав, який лише другий місяць працює в патрульній поліції Волині розповів, що того вечора поблизу одного з кафе виявили особу, яка підходила по орієнтуванню щодо грабежу.

«Чоловік пробував зберігати спокій, але враз помітно занервував і побіг. Ми – кинулись за ним. Згодом встановили, що той неодноразово мав проблеми з законом», - пригадує Владислав.

Оперативники встановили особу правопорушника: ним виявився неодноразово раніше судимий 32-річний житель Луцька. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, відзнака, злочинець, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Субсидії по-новому: чого чекати від нововведення
Сьогодні, 13:50
Страшна аварія на Львівщині: постраждали 9 людей
Сьогодні, 13:29
У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця
Сьогодні, 13:13
У кінотеатрі «Multiplex» – новорічні прем’єри*
Сьогодні, 13:06
Під Луцьком молоковоз злетів у ставок: деталі аварії
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая
02 грудень, 2018, 18:18
Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО
12 листопад, 2018, 20:37
У Луцьку чоловік кинувся під колеса патрульного авто У Луцьку чоловік кинувся під колеса патрульного авто
10 листопад, 2018, 11:23
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
31 жовтень, 2018, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному маршрутка на смерть збила подружжя
Сьогодні, 14:37
 0
У Ковелі безхатько потрапив за ґрати через вкрадені із секонд-хенду штани
Сьогодні, 14:10
 0
Заради порятунку дружини чоловік віддає свою нирку: волинян просять допомогти грошима
Сьогодні, 14:03
 0
Субсидії по-новому: чого чекати від нововведення
Сьогодні, 13:50
 0
Страшна аварія на Львівщині: постраждали 9 людей
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8