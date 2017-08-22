Субсидії по-новому: чого чекати від нововведення





В кінці опалювального сезону всі одержувачі комунальних знижок повинні заново подати всі документи, - пише



Кого і як торкнуться нові правила



- в заяві потрібно дати дозвіл на обробку даних Ощадбанком;



- ходити у відділення банку не доведеться;



- в травні 2019-го потрібно подати нову декларацію, дозвіл на обробку інформації і заяву на монетизацію;



- при економії заробити на монетизації можна буде отримати 5-6 тис. грн.



Що зміниться для діючих субсидіантів? До кінця наступного року – нічого. Їх субсидію, як і в 2018 році, будуть переводити з бюджету на рахунки постачальників комунальних послуг. У травні потрібно буде подати нові заяву, декларацію, дозвіл на обробку інформації. Поступово всі субсідіанти матимуть рахунки в Ощадбанку. Банк через закриті реєстри буде обмінюватися інформацією з органами соцзахисту і оплачувати частину комуналки.



Що зміниться для нових субсидіантів? Розмір субсидії залишиться незмінним. Перелік необхідних для оформлення знижки документів розшириться – в органі соцзахисту можна буде відразу подати папери на відкриття рахунку в банку. Банк буде в автоматичному режимі виконувати функції посередника і передавати бюджетні гроші компаніям, які постачають комуналку.



Як можна заробити на субсидії і чому вигідно економити? "Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунках, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються одержувачам житлових субсидій шляхом перерахування зазначених коштів на поточні рахунки зазначених осіб", – йдеться в оновленому постанові Кабміну.



Що цікаво, при цьому зекономлені на субсидії кошти можуть перевести тільки на інший рахунок Ощадбанку. Тобто якщо немає рахунку в держбанку, доведеться відкрити відразу два рахунки – один в органі соцзахисту для оформлення знижки, другий – особистий рахунок, на який переведуть заощаджену субсидію.



Тобто якщо витрачати менше, ніж виділяють на субсидію, різницю можна буде забрати і витратити на свій розсуд.



Скільки можна буде отримати? В середньому на рахунках українців, з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім'ю. При цьому одна сім'я могла зекономити 5 тис. грн, а інша – 2 грн. Сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом в 10 тис. грн, якби монетизація повноцінно діяла весь поточний опалювальний сезон, могла б "заробити" 4,2 тис. грн.



Так, за нормативами платіжка за комуналку (без вивезення сміття та утримання будинку) повинна становити 2,4 тис. грн. При цьому більше тисячі гривень покриє субсидія, а обов'язковий платіж складе 1,4 тис. Грн. Якщо така сім'я живе в будинку, що утеплює, економить воду і електроенергію, споживання, як підрахували в Держагентстві енергоефективності, може бути приблизно на 30% менше. В результаті замість 2,4 тис. Сім'я буде витрачати всього 1,7 тис. Щомісячна економія на субсидії буде досягати більше 700 грн, а за опалювальний сезон збереться 4,2 тис. грн.



Монетизація субсидій передбачає, що українці отримуватимуть гроші і самі розплачуватися за комуналку. Правда, в самому законі не сказано, в якому вигляді будуть надавати ці кошти. Система, яку введуть в дію з наступного року, як і зараз, позбавляє українців можливості самостійно оплачувати комунальні послуги і допомогу від держави отримувати безпосередньо на свої рахунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці з 1 січня 2019-го, оформляючи субсидію, також зобов'язані відкривати рахунки в державному Ощадбанку.В кінці опалювального сезону всі одержувачі комунальних знижок повинні заново подати всі документи, - пише Обозреватель - в заяві потрібно дати дозвіл на обробку даних Ощадбанком;- ходити у відділення банку не доведеться;- в травні 2019-го потрібно подати нову декларацію, дозвіл на обробку інформації і заяву на монетизацію;- при економії заробити на монетизації можна буде отримати 5-6 тис. грн.До кінця наступного року – нічого. Їх субсидію, як і в 2018 році, будуть переводити з бюджету на рахунки постачальників комунальних послуг. У травні потрібно буде подати нові заяву, декларацію, дозвіл на обробку інформації. Поступово всі субсідіанти матимуть рахунки в Ощадбанку. Банк через закриті реєстри буде обмінюватися інформацією з органами соцзахисту і оплачувати частину комуналки.Розмір субсидії залишиться незмінним. Перелік необхідних для оформлення знижки документів розшириться – в органі соцзахисту можна буде відразу подати папери на відкриття рахунку в банку. Банк буде в автоматичному режимі виконувати функції посередника і передавати бюджетні гроші компаніям, які постачають комуналку."Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунках, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються одержувачам житлових субсидій шляхом перерахування зазначених коштів на поточні рахунки зазначених осіб", – йдеться в оновленому постанові Кабміну.Що цікаво, при цьому зекономлені на субсидії кошти можуть перевести тільки на інший рахунок Ощадбанку. Тобто якщо немає рахунку в держбанку, доведеться відкрити відразу два рахунки – один в органі соцзахисту для оформлення знижки, другий – особистий рахунок, на який переведуть заощаджену субсидію.Тобто якщо витрачати менше, ніж виділяють на субсидію, різницю можна буде забрати і витратити на свій розсуд.В середньому на рахунках українців, з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім'ю. При цьому одна сім'я могла зекономити 5 тис. грн, а інша – 2 грн. Сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом в 10 тис. грн, якби монетизація повноцінно діяла весь поточний опалювальний сезон, могла б "заробити" 4,2 тис. грн.Так, за нормативами платіжка за комуналку (без вивезення сміття та утримання будинку) повинна становити 2,4 тис. грн. При цьому більше тисячі гривень покриє субсидія, а обов'язковий платіж складе 1,4 тис. Грн. Якщо така сім'я живе в будинку, що утеплює, економить воду і електроенергію, споживання, як підрахували в Держагентстві енергоефективності, може бути приблизно на 30% менше. В результаті замість 2,4 тис. Сім'я буде витрачати всього 1,7 тис. Щомісячна економія на субсидії буде досягати більше 700 грн, а за опалювальний сезон збереться 4,2 тис. грн.Монетизація субсидій передбачає, що українці отримуватимуть гроші і самі розплачуватися за комуналку. Правда, в самому законі не сказано, в якому вигляді будуть надавати ці кошти. Система, яку введуть в дію з наступного року, як і зараз, позбавляє українців можливості самостійно оплачувати комунальні послуги і допомогу від держави отримувати безпосередньо на свої рахунки.

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