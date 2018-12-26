Ще у двох волинських школах діти вчитимуться за електронними підручниками

50 шкіл України стали учасниками Всеукраїнського експерименту «Електронний підручник для загальної середньої освіти», серед них – три навчальні заклади Волині.Зокрема, напередодні Нового року ще у дві школи області завезли відповідне комп’ютерне обладнання. Тож вже у другому семестрі діти навчатимуться за допомогою електронних підручників, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Слід зазначити, що новорічні подарунки від Міністерства освіти та науки України отримали учні загального закладу середньої освіти «Залізницький ліцей ім. Івана Пасевича» Любешівської селищної ради та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Забороль Луцького району.Поруч із тим, ще 19 грудня 2018 року голова обласної державної адміністраціївідвідав Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району та вручив сертифікат на отримання комп’ютерного обладнання в рамках Всеукраїнського експерименту.Загалом для освітніх закладів Волині закупили та передали 76 планшетів та 3 персональних комп’ютери для вчителів. Відтак, участь в експерименті беруть першокласники сіл Залізниця та Забороль, а також п’яти- та десятикласники Підгайцівського НВК.До слова, основна мета експерименту полягає в тому, що навчання дітей XXI ст. має відповідати рівню розвитку науки і техніки, задовольняти потреби учасників освітнього процесу в якісному навчальному контенті. Таке середовище дасть змогу сформувати у школярів такі якості та вміння, як: працювати з даними, відомостями, обмінюватися результатами, формувати культуру електронного спілкування тощо.Експеримент проходитиме у чотири етапи – по серпень 2021 року включно – за участі 4500 учнів, 225 учителів у 50 школах загальної середньої освіти в усіх регіонах України. Так, в експериментальних класах створюватиметься цифрове освітнє середовище, компонентами якого будуть: інтерактивний проектор, планшети для учнів, комп’ютер для вчителя, шафи для зарядження планшетів та роутер Wi-Fi.Використання електронних підручників зробить освітній процес гнучким і дозволить вчителю застосовувати інноваційні форми, технології навчання та підходи Нової української школи. Ініціатива запровадження експерименту належить Міністерству освіти та науки України.