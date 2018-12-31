Заради порятунку дружини чоловік віддає свою нирку: волинян просять допомогти грошима





Її чоловік готовий віддати свою нирку, та для проведення операції по трансплантації органу не вистачає потрібної суми, - пише



У ЗМІ раніше публікували інформацію про допомогу Надії Федоровій-Пальчук. За 5 місяців жінці надходили гроші на картку і в загальному вдалося зібрати 100 тисяч гривень, не вистачає ще 100.



У Надії хронічне захворювання нирок V ступеня, нефросклероз. Ступінь захворювання найвищий, працездатність жінки втрачена, а життя підтримують завдяки гемодіалізу.



Три рази в тиждень Надія приїздить до Нововолинської ЦМЛ для проходження процедур, завдяки яким продовжується її життя.



Єдиний вихід – трансплантація нирки. Жінку поставили на чергу для отримання донорського органу. Та її чоловік вирішив віддати свою нирку.



Подружжя вже пройшло обстеження на сумісність. Попереду на чоловіка чекають додаткові процедури та аналізи для перевірки стану здоров‘я. Надія вже чекає на операцію з трансплантації нирки.



Приблизна сума, яку необхідно мати – 200 тисяч гривень. Родина сподівається на подальшу допомогу небайдужих.



Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 6149 9132 Надія Василівна Федорова.



Телефон чоловіка 096 846 35 44 Віталій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річна мама двох дітей із села Поромів Іваничівського району, яка життєвозалежна від гемодіалізу, потребує допомоги небайдужих.Її чоловік готовий віддати свою нирку, та для проведення операції по трансплантації органу не вистачає потрібної суми, - пише БУГ У ЗМІ раніше публікували інформацію про допомогу. За 5 місяців жінці надходили гроші на картку і в загальному вдалося зібрати 100 тисяч гривень, не вистачає ще 100.У Надії хронічне захворювання нирок V ступеня, нефросклероз. Ступінь захворювання найвищий, працездатність жінки втрачена, а життя підтримують завдяки гемодіалізу.Три рази в тиждень Надія приїздить до Нововолинської ЦМЛ для проходження процедур, завдяки яким продовжується її життя.Єдиний вихід – трансплантація нирки. Жінку поставили на чергу для отримання донорського органу. Та її чоловік вирішив віддати свою нирку.Подружжя вже пройшло обстеження на сумісність. Попереду на чоловіка чекають додаткові процедури та аналізи для перевірки стану здоров‘я. Надія вже чекає на операцію з трансплантації нирки.Приблизна сума, яку необхідно мати – 200 тисяч гривень. Родина сподівається на подальшу допомогу небайдужих.

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