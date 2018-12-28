Куди піти на вихідні у Луцьку: 4-5 січня
Сьогодні, 11:00
Новий рік ми уже пережили, а під свят лишилося тільки трохи Олів’є у холодильнику та «осілі» на бедрах кілограмчики. Але оберти ми не збавляємо, адже попереду сімейні вихідні, Святвечір та Різдво. Тож господиням уже слід подбати про святкове меню, а іншим – вчити колядки і щедрівки.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 4 січня
Подія: ДискоЛихоманка 70-80-90-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства. Приємних вражень!
Подія: Лучкунчик та новорічно-різдвяне свято
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 10:00, 13:00, 16:00
Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших.
Субота, 5 січня
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.
У суботу ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки! Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!
Подія: Концерт духовної музики «Аве Марія»
Тип заходу: концерт
Місце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла
Початок: 16:00
Що обіцяють: 25 грудня і 7 січня (залежно від календаря, якого дотримується та чи інша Церква) християни різних конфесій відзначають Свято Свят – Різдво Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Тож атмосферою сакральності оповитий і період, обрамлений цими двома урочими датами з єдиною суттю (плюс народження Нового року, а отже, й нових надій).
В суботу, 5 січня, запрошуємо лучан до Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла на концерт духовної музики “Аве Марія”. У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського. Початок концерту о 16.00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
4-6 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Меррі Поппінс повертається
Жанр: мюзикл, фентезі, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 12:45, 15:10, 17:45, 19:50, 22:10
Про що фільм?
Фільм розповідає про нові пригоди Мері і її друга Джека, яким належить зустрітися з представниками наступного покоління сімейства Бенкс.
Фільм: 11 дітей з Моршина
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:05, 14:30, 18:10
Про що фільм?
Моршин завжди був вельми непримітним містечком в Україні. Багатьом він відомий тільки завдяки мінеральній воді, яку там виробляють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт має досить немаленьку цінність - він складається з дорогого металу осмію, який не так то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику владу в місті і хотіла б заволодіти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану стоять 11 дітей, які мають свої цілі і не зупиняться ні перед чим.
Фільм: Снігові перегони
Жанр: мультфільм, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 11:50
Про що фільм?
У маленькому живописному селі на засніжених гірських схилах Канади дітвора влаштовує справжнє спортивне змагання - гонки! Кожен учасник підходить до справи з усією відповідальністю і сам майструє собі санки. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту, в снігових перегонах не обходиться без обману, адже перемогти хоче кожен!
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Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 4 січня
Подія: ДискоЛихоманка 70-80-90-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства. Приємних вражень!
Подія: Лучкунчик та новорічно-різдвяне свято
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 10:00, 13:00, 16:00
Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших.
Субота, 5 січня
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.
У суботу ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки! Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!
Подія: Концерт духовної музики «Аве Марія»
Тип заходу: концерт
Місце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла
Початок: 16:00
Що обіцяють: 25 грудня і 7 січня (залежно від календаря, якого дотримується та чи інша Церква) християни різних конфесій відзначають Свято Свят – Різдво Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Тож атмосферою сакральності оповитий і період, обрамлений цими двома урочими датами з єдиною суттю (плюс народження Нового року, а отже, й нових надій).
В суботу, 5 січня, запрошуємо лучан до Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла на концерт духовної музики “Аве Марія”. У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського. Початок концерту о 16.00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
4-6 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Меррі Поппінс повертається
Жанр: мюзикл, фентезі, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 12:45, 15:10, 17:45, 19:50, 22:10
Про що фільм?
Фільм розповідає про нові пригоди Мері і її друга Джека, яким належить зустрітися з представниками наступного покоління сімейства Бенкс.
Фільм: 11 дітей з Моршина
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:05, 14:30, 18:10
Про що фільм?
Моршин завжди був вельми непримітним містечком в Україні. Багатьом він відомий тільки завдяки мінеральній воді, яку там виробляють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт має досить немаленьку цінність - він складається з дорогого металу осмію, який не так то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику владу в місті і хотіла б заволодіти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану стоять 11 дітей, які мають свої цілі і не зупиняться ні перед чим.
Фільм: Снігові перегони
Жанр: мультфільм, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 11:50
Про що фільм?
У маленькому живописному селі на засніжених гірських схилах Канади дітвора влаштовує справжнє спортивне змагання - гонки! Кожен учасник підходить до справи з усією відповідальністю і сам майструє собі санки. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту, в снігових перегонах не обходиться без обману, адже перемогти хоче кожен!
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