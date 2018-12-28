Куди піти на вихідні у Луцьку: 4-5 січня

Новий рік ми уже пережили, а під свят лишилося тільки трохи Олів’є у холодильнику та «осілі» на бедрах кілограмчики. Але оберти ми не збавляємо, адже попереду сімейні вихідні, Святвечір та Різдво. Тож господиням уже слід подбати про святкове меню, а іншим – вчити колядки і щедрівки.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства. Приємних вражень!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 10:00, 13:00, 16:00Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.У суботу ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки! Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!Подія:Тип заходу: концертМісце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і ПавлаПочаток: 16:00Що обіцяють: 25 грудня і 7 січня (залежно від календаря, якого дотримується та чи інша Церква) християни різних конфесій відзначають Свято Свят – Різдво Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Тож атмосферою сакральності оповитий і період, обрамлений цими двома урочими датами з єдиною суттю (плюс народження Нового року, а отже, й нових надій).В суботу, 5 січня, запрошуємо лучан до Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла на концерт духовної музики “Аве Марія”. У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського. Початок концерту о 16.00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.Фільм: Меррі Поппінс повертаєтьсяЖанр: мюзикл, фентезі, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 12:45, 15:10, 17:45, 19:50, 22:10Про що фільм?Фільм розповідає про нові пригоди Мері і її друга Джека, яким належить зустрітися з представниками наступного покоління сімейства Бенкс.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 11:05, 14:30, 18:10Про що фільм?Моршин завжди був вельми непримітним містечком в Україні. Багатьом він відомий тільки завдяки мінеральній воді, яку там виробляють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт має досить немаленьку цінність - він складається з дорогого металу осмію, який не так то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику владу в місті і хотіла б заволодіти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану стоять 11 дітей, які мають свої цілі і не зупиняться ні перед чим.Фільм:Жанр: мультфільм, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 11:50Про що фільм?У маленькому живописному селі на засніжених гірських схилах Канади дітвора влаштовує справжнє спортивне змагання - гонки! Кожен учасник підходить до справи з усією відповідальністю і сам майструє собі санки. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту, в снігових перегонах не обходиться без обману, адже перемогти хоче кожен!