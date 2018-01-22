Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО





Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області



Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).



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Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району).



На місці працює бригада Облгазу, від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.



О 14:35 молоковоз, котрий з'їхав в кювет, підняли рятувальники за допомогою спеціальної техніки, чим забезпечили доступ до пошкодженого газопроводу для його ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській областіЗазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району).На місці працює бригада Облгазу, від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.О 14:35 молоковоз, котрий з'їхав в кювет, підняли рятувальники за допомогою спеціальної техніки, чим забезпечили доступ до пошкодженого газопроводу для його ремонту.

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