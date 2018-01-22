Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області
Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).
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Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району).
На місці працює бригада Облгазу, від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
О 14:35 молоковоз, котрий з'їхав в кювет, підняли рятувальники за допомогою спеціальної техніки, чим забезпечили доступ до пошкодженого газопроводу для його ремонту.
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Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області
Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині молоковоз злетів у водойму
Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району).
На місці працює бригада Облгазу, від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
О 14:35 молоковоз, котрий з'їхав в кювет, підняли рятувальники за допомогою спеціальної техніки, чим забезпечили доступ до пошкодженого газопроводу для його ремонту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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