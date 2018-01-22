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Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У селі Лище Луцького району моловокоз з’їхав у ставок та пошкодив газопровід.

Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня об 11:15, - інформує ДСНС України у Волинській області

Зазначається, що молоковоз перевозив 7 тонн молока. Внаслідок аварії пошкодились 2 газопроводи (високого тиску 159 мм та низького тиску 76 мм).

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Без газопостачання залишилось 3 населенні пункти (села Верхівка, Воротнів та Лище Луцького району).

На місці працює бригада Облгазу, від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

О 14:35 молоковоз, котрий з'їхав в кювет, підняли рятувальники за допомогою спеціальної техніки, чим забезпечили доступ до пошкодженого газопроводу для його ремонту.
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Через аварію з молоковозом три села поблизу Луцька залишились без газу. ОНОВЛЕНО. ФОТО


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Теги: молоковоз, аварія, Лище
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