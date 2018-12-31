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У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО

У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У Володимирі-Волинському знайшли єврейські надгробні плити.

Про це у Фейсбуці написав голова єврейської громади міста Володимир Музиченко, - пише ВолиньUA.

«Чергова знахідка на території міста. На смітнику поряд із одиноким постаментом від пам'ятника Леніну виявлено фрагменти мецев з єврейського кладовища міста Володимира-Волинського. Про знахідку повідомив відомий в нашому місті колекціонер старожитностей Микола Матусевич, за що ми щиро вдячні йому», - йдеться у дописі.

У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО
У місті на Волині знайшли рештки єврейських надгробків. ФОТО

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Теги: євреї, надгробки, Володимир-Волинський
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