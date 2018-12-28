У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі за опір патрульним порушнику загрожує кримінал.Порушення тиші та паління в громадському місці звершилось опором та кримінальним провадженням, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.2 січня о 19 годині, патрульні почули шум в під’їзді по вулиці Ватутіна, в Ковелі.Всередині вони виявили осіб, які порушували громадський порядок та палили. На зауваження інспекторів припинити правопорушення – не відреагували.Один з чоловіків почав чіплятись до патрульних, намагався хапати за формений одяг, провокував і спробував нанести удари.За допомогою спецзасобів порушника затримали й доставили до відділку поліції.Інспектори отримали незначні травми та не госпіталізовувались.Щодо 34-річного порушника відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків).