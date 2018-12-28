У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
У Ковелі за опір патрульним порушнику загрожує кримінал.
Порушення тиші та паління в громадському місці звершилось опором та кримінальним провадженням, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
2 січня о 19 годині, патрульні почули шум в під’їзді по вулиці Ватутіна, в Ковелі.
Всередині вони виявили осіб, які порушували громадський порядок та палили. На зауваження інспекторів припинити правопорушення – не відреагували.
Один з чоловіків почав чіплятись до патрульних, намагався хапати за формений одяг, провокував і спробував нанести удари.
За допомогою спецзасобів порушника затримали й доставили до відділку поліції.
Інспектори отримали незначні травми та не госпіталізовувались.
Щодо 34-річного порушника відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків).
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Порушення тиші та паління в громадському місці звершилось опором та кримінальним провадженням, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
2 січня о 19 годині, патрульні почули шум в під’їзді по вулиці Ватутіна, в Ковелі.
Всередині вони виявили осіб, які порушували громадський порядок та палили. На зауваження інспекторів припинити правопорушення – не відреагували.
Один з чоловіків почав чіплятись до патрульних, намагався хапати за формений одяг, провокував і спробував нанести удари.
За допомогою спецзасобів порушника затримали й доставили до відділку поліції.
Інспектори отримали незначні травми та не госпіталізовувались.
Щодо 34-річного порушника відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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