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У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі за опір патрульним порушнику загрожує кримінал.

Порушення тиші та паління в громадському місці звершилось опором та кримінальним провадженням, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

2 січня о 19 годині, патрульні почули шум в під’їзді по вулиці Ватутіна, в Ковелі.

Всередині вони виявили осіб, які порушували громадський порядок та палили. На зауваження інспекторів припинити правопорушення – не відреагували.

Один з чоловіків почав чіплятись до патрульних, намагався хапати за формений одяг, провокував і спробував нанести удари.

За допомогою спецзасобів порушника затримали й доставили до відділку поліції.

Інспектори отримали незначні травми та не госпіталізовувались.

Щодо 34-річного порушника відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків).



У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: бійка, поліція, кримінал
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