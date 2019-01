Що цікавого відбудеться у луцькому «Промені» в січні*

В січні у розважальному центрі «Промінь» відбудеться низка заходів.На тематичній фотозоні діток ще чекатиме Санта: 5 січня, 7 січня та 12 січня.7 січня також у комплексі вируватиме святкова атмосфера: розваги з Сантою та його помічниками та різдвяні майстер-класи для діток.11 січня у холі відбудеться турнір для діток – BayBlade.14 січня «Промінь» готує справжню українську розважальну дитячу програму «Щедрик» з анімацією та майстер-класами.25 січня у Grand Central відбудеться вечірка до Дня студента.Також у ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі буде:1 та 14 січня по місту гулятиме Носоріг з лотереєю.4 січня у комплексі відбудеться «День подарунків» з квестами та сюрпризами.11 січня о 13:00 відбудеться турнір BayBlade на першому поверсі.25 січня в 17:00 відбудеться дитячий конкурс краси з ляльками LOL, майстер-класами та дискотекою.Деталі та реєстрація: +380 (66) 755 07 578 січня показ мультфільму «The Grinch» в оригіналі;10 січня мультфільм «Таємниця сім'ї монстрів», «Шлях додому», «Гра Пам'яті»;17 січня: «1+1: Нова історія», «Пампушка», «Астерікс і таємне зілля», «Марія – королева Шотландії», «Скло»;24 січня: «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа», «Астрал: Новий вимір», «Зелена книга», «Чорний куклусклановець»;26 січня показ запису концерту «BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL»;31 січня: «Море спокуси», «Смертельний лабіринт», «Фаворитка», «Зустріч однокласників», «Білий хлопець Рік».Щотижня показ п’єс, постановок та балету в рамках проекту «Theatre HD»:5 січня: Франкенштейн: Камбербетч (Великобританія);12 січня: Адріана Лекуврер (США);16 січня: Вінсент Ван Гог - Новий погляд (Великобританія);23 січня: The Globe: Зимова казка (Великобританія);30 січня: Король Лір: Ієн Маккеллен (Великобританія).8 січня о 21:00 в караоке відбудеться Різдвяний джаз з гуртом "Резус Блюз" та Інною Кириченко.26 січня відбудеться V етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу.Діятимуть спеціальні пропозиції:В залі боулінгу та більярду• Разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;• Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;• Знижка -20% на піцу з собою;• 3 страйки підряд – пиво в подарунок;• 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;• Іменинникам -20% на боулінг та більярд;В святкові дні (1, 7-8 січня) діють святкові тарифи (недільні).Спеціальна пропозиція:• 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = 89 грн.• 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.Графік роботи караоке• Пн-ср – безкоштовний вхід• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн.• Пт-сб – вхід 50 грн.• Нд – вхід 50 грн, для студентів безкоштовно.• В святкові дні вхід 100 грн.Ring Café:1) Щасливі години: -20% по будням з 12:00 до 15:00;2) Знижка -50% на другий кальян щосереди;3) 2+1 – третій кальян безкоштовно;4) Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;5) Спеціальна пропозиція: різдвяний коктейль всього за 88 грн.Оновлення в меню:- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн.;- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);- Смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;В Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.1) З 8:00 до 11:00 еспресо та американо всього за 14 грн;2) З 20:00 діє знижка -30% на всі десерти;3) Напій в свою кружку -20% (окрім алкогольної карти);4) Знижка -20% з 12:00 до 15:00 на круасани, сендвічі, пигори, паніні (будні);5) Кожна 5-та кава безкоштовна.Суші Ямі та Express Pizza:1) Піца 50 см + сік в асортименті за 1 грн;2) Піца 30 см + кола/пепсі/фанта 0.5 за 1грн;3) Будь-який набір суш + кола 1л за 1 грн;4) Знижка -20% на піцу після 21:00.Grill Pub:1) Щовівторка -50% на 2-й бургер;2) -20% на день народження (окрім алкогольної карти).