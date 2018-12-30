Що цікавого відбудеться у луцькому «Промені» в січні*
Сьогодні, 15:30
В січні у розважальному центрі «Промінь» відбудеться низка заходів.
На тематичній фотозоні діток ще чекатиме Санта: 5 січня, 7 січня та 12 січня.
7 січня також у комплексі вируватиме святкова атмосфера: розваги з Сантою та його помічниками та різдвяні майстер-класи для діток.
11 січня у холі відбудеться турнір для діток – BayBlade.
14 січня «Промінь» готує справжню українську розважальну дитячу програму «Щедрик» з анімацією та майстер-класами.
25 січня у Grand Central відбудеться вечірка до Дня студента.
Також у ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі буде:
1 та 14 січня по місту гулятиме Носоріг з лотереєю.
4 січня у комплексі відбудеться «День подарунків» з квестами та сюрпризами.
11 січня о 13:00 відбудеться турнір BayBlade на першому поверсі.
25 січня в 17:00 відбудеться дитячий конкурс краси з ляльками LOL, майстер-класами та дискотекою.
Деталі та реєстрація: +380 (66) 755 07 57
У кінотеатрі Multiplex:
8 січня показ мультфільму «The Grinch» в оригіналі;
10 січня мультфільм «Таємниця сім'ї монстрів», «Шлях додому», «Гра Пам'яті»;
17 січня: «1+1: Нова історія», «Пампушка», «Астерікс і таємне зілля», «Марія – королева Шотландії», «Скло»;
24 січня: «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа», «Астрал: Новий вимір», «Зелена книга», «Чорний куклусклановець»;
26 січня показ запису концерту «BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL»;
31 січня: «Море спокуси», «Смертельний лабіринт», «Фаворитка», «Зустріч однокласників», «Білий хлопець Рік».
Щотижня показ п’єс, постановок та балету в рамках проекту «Theatre HD»:
5 січня: Франкенштейн: Камбербетч (Великобританія);
12 січня: Адріана Лекуврер (США);
16 січня: Вінсент Ван Гог - Новий погляд (Великобританія);
23 січня: The Globe: Зимова казка (Великобританія);
30 січня: Король Лір: Ієн Маккеллен (Великобританія).
У «George’s Club»:
8 січня о 21:00 в караоке відбудеться Різдвяний джаз з гуртом "Резус Блюз" та Інною Кириченко.
26 січня відбудеться V етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу.
Діятимуть спеціальні пропозиції:
В залі боулінгу та більярду
• Разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;
• Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
• Знижка -20% на піцу з собою;
• 3 страйки підряд – пиво в подарунок;
• 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;
• Іменинникам -20% на боулінг та більярд;
В святкові дні (1, 7-8 січня) діють святкові тарифи (недільні).
Спеціальна пропозиція:
• 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = 89 грн.
• 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.
Графік роботи караоке
• Пн-ср – безкоштовний вхід
• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн.
• Пт-сб – вхід 50 грн.
• Нд – вхід 50 грн, для студентів безкоштовно.
• В святкові дні вхід 100 грн.
У Grand Central на 4-му поверсі:
Ring Café:
1) Щасливі години: -20% по будням з 12:00 до 15:00;
2) Знижка -50% на другий кальян щосереди;
3) 2+1 – третій кальян безкоштовно;
4) Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
5) Спеціальна пропозиція: різдвяний коктейль всього за 88 грн.
Оновлення в меню:
- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн.;
- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);
- Смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;
В Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.
У Ring Coffee:
1) З 8:00 до 11:00 еспресо та американо всього за 14 грн;
2) З 20:00 діє знижка -30% на всі десерти;
3) Напій в свою кружку -20% (окрім алкогольної карти);
4) Знижка -20% з 12:00 до 15:00 на круасани, сендвічі, пигори, паніні (будні);
5) Кожна 5-та кава безкоштовна.
Суші Ямі та Express Pizza:
1) Піца 50 см + сік в асортименті за 1 грн;
2) Піца 30 см + кола/пепсі/фанта 0.5 за 1грн;
3) Будь-який набір суш + кола 1л за 1 грн;
4) Знижка -20% на піцу після 21:00.
Grill Pub:
1) Щовівторка -50% на 2-й бургер;
2) -20% на день народження (окрім алкогольної карти).
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На тематичній фотозоні діток ще чекатиме Санта: 5 січня, 7 січня та 12 січня.
7 січня також у комплексі вируватиме святкова атмосфера: розваги з Сантою та його помічниками та різдвяні майстер-класи для діток.
11 січня у холі відбудеться турнір для діток – BayBlade.
14 січня «Промінь» готує справжню українську розважальну дитячу програму «Щедрик» з анімацією та майстер-класами.
25 січня у Grand Central відбудеться вечірка до Дня студента.
Також у ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі буде:
1 та 14 січня по місту гулятиме Носоріг з лотереєю.
4 січня у комплексі відбудеться «День подарунків» з квестами та сюрпризами.
11 січня о 13:00 відбудеться турнір BayBlade на першому поверсі.
25 січня в 17:00 відбудеться дитячий конкурс краси з ляльками LOL, майстер-класами та дискотекою.
Деталі та реєстрація: +380 (66) 755 07 57
У кінотеатрі Multiplex:
8 січня показ мультфільму «The Grinch» в оригіналі;
10 січня мультфільм «Таємниця сім'ї монстрів», «Шлях додому», «Гра Пам'яті»;
17 січня: «1+1: Нова історія», «Пампушка», «Астерікс і таємне зілля», «Марія – королева Шотландії», «Скло»;
24 січня: «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа», «Астрал: Новий вимір», «Зелена книга», «Чорний куклусклановець»;
26 січня показ запису концерту «BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL»;
31 січня: «Море спокуси», «Смертельний лабіринт», «Фаворитка», «Зустріч однокласників», «Білий хлопець Рік».
Щотижня показ п’єс, постановок та балету в рамках проекту «Theatre HD»:
5 січня: Франкенштейн: Камбербетч (Великобританія);
12 січня: Адріана Лекуврер (США);
16 січня: Вінсент Ван Гог - Новий погляд (Великобританія);
23 січня: The Globe: Зимова казка (Великобританія);
30 січня: Король Лір: Ієн Маккеллен (Великобританія).
У «George’s Club»:
8 січня о 21:00 в караоке відбудеться Різдвяний джаз з гуртом "Резус Блюз" та Інною Кириченко.
26 січня відбудеться V етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу.
Діятимуть спеціальні пропозиції:
В залі боулінгу та більярду
• Разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;
• Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
• Знижка -20% на піцу з собою;
• 3 страйки підряд – пиво в подарунок;
• 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;
• Іменинникам -20% на боулінг та більярд;
В святкові дні (1, 7-8 січня) діють святкові тарифи (недільні).
Спеціальна пропозиція:
• 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = 89 грн.
• 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.
Графік роботи караоке
• Пн-ср – безкоштовний вхід
• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн.
• Пт-сб – вхід 50 грн.
• Нд – вхід 50 грн, для студентів безкоштовно.
• В святкові дні вхід 100 грн.
У Grand Central на 4-му поверсі:
Ring Café:
1) Щасливі години: -20% по будням з 12:00 до 15:00;
2) Знижка -50% на другий кальян щосереди;
3) 2+1 – третій кальян безкоштовно;
4) Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
5) Спеціальна пропозиція: різдвяний коктейль всього за 88 грн.
Оновлення в меню:
- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн.;
- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);
- Смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;
В Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.
У Ring Coffee:
1) З 8:00 до 11:00 еспресо та американо всього за 14 грн;
2) З 20:00 діє знижка -30% на всі десерти;
3) Напій в свою кружку -20% (окрім алкогольної карти);
4) Знижка -20% з 12:00 до 15:00 на круасани, сендвічі, пигори, паніні (будні);
5) Кожна 5-та кава безкоштовна.
Суші Ямі та Express Pizza:
1) Піца 50 см + сік в асортименті за 1 грн;
2) Піца 30 см + кола/пепсі/фанта 0.5 за 1грн;
3) Будь-який набір суш + кола 1л за 1 грн;
4) Знижка -20% на піцу після 21:00.
Grill Pub:
1) Щовівторка -50% на 2-й бургер;
2) -20% на день народження (окрім алкогольної карти).
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