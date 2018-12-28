Волинянин, який «бикував» до патрульних та бився, може загриміти в тюрму

На чоловіка, який побився з патрульними у Ковелі, відкрили кримінал.2 січня в Ковелі 32-річний місцевий мешканець, порушуючи громадський порядок, вчинив опір працівникам патрульної поліції, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Правопорушник наніс двом правоохоронцям тілесні ушкодження та пошкодив формений одяг. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу.Подія трапилася майже о 20 години. Під час несення служби співробітники управління патрульної поліції у Волинській області по вулиці Ватутіна в Ковелі звернули увагу на 32-річного місцевого мешканця, котрий порушував громадський порядок.Зловмисник на зауваження правоохоронців не реагував, поводив себе зухвало. Окрім того, чоловік вчинив опір працівникам поліції, наніс їм тілесні ушкодження та пошкодив формений одяг.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції, котра зафіксувала факт вчинення протиправних дій волинянином. Поліцейські звернулися за допомогою до медиків."Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.