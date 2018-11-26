У «ПортCity» розігрують грошові сертифікати*
Сьогодні, 16:01
Волинянин мають можливість отримати гарантований подарунок від ТРЦ «ПортCity» за правильну відповідь.
Отримайте гарантований подарунок від ТРЦ «ПортCity» за перші дві правильні відповідь на два запитання:
1 запитання: «Як ви думаєте, скільки людей відвідало 1 січня 2019 року ТРЦ «ПортCity»?»
2 запитання: «Скільки людей живе у нашому місті Луцьк?»
Перші дві особи, які дадуть правильну відповідь на одне запитання отримають сертифікати по 1 тисячі гривень на покупки у ТРЦ «ПортCity»!
Якщо 2 перших правильних відповіді буде надано однією особою, то
вона отримує сертифікат на 2 тисячі гривень.
Пишіть у коментарях за прикладом: «У ТРЦ – (цифра), у Луцьк – (цифра)»
Переходьте нижче за посиланням на офіційну сторінку ТРЦ «ПортCity», де розміщено конкурсний допис:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.184737798386902/944772392383435/?type=3&theater
Отримайте гарантований подарунок від ТРЦ «ПортCity» за перші дві правильні відповідь на два запитання:
1 запитання: «Як ви думаєте, скільки людей відвідало 1 січня 2019 року ТРЦ «ПортCity»?»
2 запитання: «Скільки людей живе у нашому місті Луцьк?»
Перші дві особи, які дадуть правильну відповідь на одне запитання отримають сертифікати по 1 тисячі гривень на покупки у ТРЦ «ПортCity»!
Якщо 2 перших правильних відповіді буде надано однією особою, то
вона отримує сертифікат на 2 тисячі гривень.
Пишіть у коментарях за прикладом: «У ТРЦ – (цифра), у Луцьк – (цифра)»
Переходьте нижче за посиланням на офіційну сторінку ТРЦ «ПортCity», де розміщено конкурсний допис:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.184737798386902/944772392383435/?type=3&theater
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