У «ПортCity» розігрують грошові сертифікати*

Волинянин мають можливість отримати гарантований подарунок від ТРЦ «ПортCity» за правильну відповідь.Отримайте гарантований подарунок від ТРЦ «ПортCity» за перші дві правильні відповідь на два запитання:1 запитання: «Як ви думаєте, скільки людей відвідало 1 січня 2019 року ТРЦ «ПортCity»?»2 запитання: «Скільки людей живе у нашому місті Луцьк?»Перші дві особи, які дадуть правильну відповідь на одне запитання отримають сертифікати по 1 тисячі гривень на покупки у ТРЦ «ПортCity»!Якщо 2 перших правильних відповіді буде надано однією особою, товона отримує сертифікат на 2 тисячі гривень.Пишіть у коментарях за прикладом: «У ТРЦ – (цифра), у Луцьк – (цифра)»Переходьте нижче за посиланням на офіційну сторінку ТРЦ «ПортCity», де розміщено конкурсний допис: