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У Харкові вбили двох іноземних студенток

У Харкові вбили двох іноземних студенток
У Харкові в одній з квартир по вулиці Валентинівській знайшли тіла двох іноземних студенток.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Так, 3 січня 2019 року близько 09:30 до поліції звернувся 19-річний чоловік з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету. Студентки з 31 грудня 2018 року не відповідають на телефонні дзвінки.

Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили тіла двох жінок 20 та 22 років без ознак життя.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

На даний час проводяться слідчі та розшукові дії по встановленню обставин події, свідків та очевидців, а також розшуку особи, яка причетна до скоєння злочину.


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Теги: вбивство, студентки, Харків
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