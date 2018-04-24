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На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО

На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО
У Нововолинську знайшли автомобіль ймовірного винуватця аварії, у якій велосипедисту відірвало голову.

про це повідомляє Радар.

Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вранці. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Княгині Ольги в місті Нововолинськ виявили мертвого чоловіка, поряд із ним лежав велосипед. Водій залишив місце події.

Правоохоронці знайшли білий "чобіток", що належить ймовірному винуватцю ДТП, в одному з гаражів на околиці Нововолинська. Автомобіль водій загнав у чужий гараж.

Наразі працівники Нововолинського відділення поліції чекають на евакуатор. Водія "чобітка" досі шукають.

Усі деталі – згодом.
На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО
На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО
На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО


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Теги: авраія, Нововолинськ
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