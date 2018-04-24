На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО





про це повідомляє



Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вранці. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Княгині Ольги в місті Нововолинськ виявили мертвого чоловіка, поряд із ним лежав велосипед. Водій



Правоохоронці знайшли білий "чобіток", що належить ймовірному винуватцю ДТП, в одному з гаражів на околиці Нововолинська. Автомобіль водій загнав у чужий гараж.



Наразі працівники Нововолинського відділення поліції чекають на евакуатор. Водія "чобітка" досі шукають.



Усі деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську знайшли автомобіль ймовірного винуватця аварії, у якій велосипедисту відірвало голову.про це повідомляє Радар Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня вранці. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Княгині Ольги в місті Нововолинськ виявили мертвого чоловіка, поряд із ним лежав велосипед. Водій залишив місце події Правоохоронці знайшли білий "чобіток", що належить ймовірному винуватцю ДТП, в одному з гаражів на околиці Нововолинська. Автомобіль водій загнав у чужий гараж.Наразі працівники Нововолинського відділення поліції чекають на евакуатор. Водія "чобітка" досі шукають.Усі деталі – згодом.

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