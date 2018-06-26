Судитимуть волинянина, який побив і відібрав у жертви майже 30 тисяч





Так, судимий уже за наругу над могилою молодик, увечері 7 листопада 2018 року на автодорозі між Торчином та селом Веселе Луцького району, перебуваючи в салоні автомобіля ВАЗ 2101, ударив кулаком іншого пасажира авто та відібрав у непритомної від удару жертви 900 доларів США, 4000 гривень та документи, - інформує прес-служба прокуратури області.



Чоловік заподіяв потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму понад 29 тисяч гривень.



Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України, й подальшу його долю визначатиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за розбій судитимуть 22-річного мешканця селища Торчин.Так, судимий уже за наругу над могилою молодик, увечері 7 листопада 2018 року на автодорозі між Торчином та селом Веселе Луцького району, перебуваючи в салоні автомобіля ВАЗ 2101, ударив кулаком іншого пасажира авто та відібрав у непритомної від удару жертви 900 доларів США, 4000 гривень та документи, - інформує прес-служба прокуратури області.Чоловік заподіяв потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму понад 29 тисяч гривень.Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України, й подальшу його долю визначатиме суд.

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