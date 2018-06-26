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Судитимуть волинянина, який побив і відібрав у жертви майже 30 тисяч

Судитимуть волинянина, який побив і відібрав у жертви майже 30 тисяч
На Волині за розбій судитимуть 22-річного мешканця селища Торчин.

Так, судимий уже за наругу над могилою молодик, увечері 7 листопада 2018 року на автодорозі між Торчином та селом Веселе Луцького району, перебуваючи в салоні автомобіля ВАЗ 2101, ударив кулаком іншого пасажира авто та відібрав у непритомної від удару жертви 900 доларів США, 4000 гривень та документи, - інформує прес-служба прокуратури області.

Чоловік заподіяв потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму понад 29 тисяч гривень.

Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України, й подальшу його долю визначатиме суд.


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Теги: суд, волинянин, крадіжка
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