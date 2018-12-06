Тицяли від 500 гривень до 200 «баксів»: на Волині судили водіїв-хабарників

На Волині водіїв карають за спроби підкупити поліцейських.Прокурори Луцької місцевої прокуратури упродовж минулого року підтримали публічне обвинувачення у п’яти кримінальних провадженнях про пропозицію надання громадянами неправомірної вигоди працівникам поліції, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил керування транспортними засобами чи керування автомобілем у стані сп’яніння, водії намагалися підкупити правоохоронців, пропонуючи суми від 500 грн до 200 доларів США.Вироками Луцького міськрайонного суду чотирьох громадян визнано винними у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 гривень).Ще одному громадянину, який вперто пропонував працівникам поліції спочатку три, а потім п’ять тисяч гривень, намагаючись уникнути відповідальності за дрібне хуліганство і злісну непокору законному розпорядженню правоохоронців та відкупити свого друга від відповідальності за вчинене у нетверезому стані ДТП, суд призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі."Зауважимо, що згідно із санкцією ст. 369 КК України за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення чи не вчинення нею будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Повторне вчинення такого правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої", - йдеться у повідомленні.