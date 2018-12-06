На Одещині чоловік відрізав односельчанину вухо, коли той лежав непритомним

В одному з сіл Тарутинського району Одеської області 31-річний чоловік спочатку побив потерпілого, а коли той знепритомнів, – відрізав йому вухо.Так, близько першої години ночі до будинку 48-річного чоловіка завітав нетверезий односельчанин з претензією, що той нібито викрав у нього з дому продукти харчування. Після словесних звинувачень непроханий гість почав бити господаря, а коли той втратив свідомість, - ножем відрізав йому вухо і пішов геть, - інформує Тарутинське відділення поліції в Одеській області.Про подію поліцейським повідомили родичі потерпілого, які наступного дня прийшли його провідати.Правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника. У чоловіка було вилучено знаряддя злочину - ніж.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.