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На Одещині чоловік відрізав односельчанину вухо, коли той лежав непритомним

На Одещині чоловік відрізав односельчанину вухо, коли той лежав непритомним
В одному з сіл Тарутинського району Одеської області 31-річний чоловік спочатку побив потерпілого, а коли той знепритомнів, – відрізав йому вухо.

Так, близько першої години ночі до будинку 48-річного чоловіка завітав нетверезий односельчанин з претензією, що той нібито викрав у нього з дому продукти харчування. Після словесних звинувачень непроханий гість почав бити господаря, а коли той втратив свідомість, - ножем відрізав йому вухо і пішов геть, - інформує Тарутинське відділення поліції в Одеській області.

Про подію поліцейським повідомили родичі потерпілого, які наступного дня прийшли його провідати.

Правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника. У чоловіка було вилучено знаряддя злочину - ніж.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.


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Теги: поліція, вухо, травми, чоловік
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