На Одещині чоловік відрізав односельчанину вухо, коли той лежав непритомним
Сьогодні, 17:01
В одному з сіл Тарутинського району Одеської області 31-річний чоловік спочатку побив потерпілого, а коли той знепритомнів, – відрізав йому вухо.
Так, близько першої години ночі до будинку 48-річного чоловіка завітав нетверезий односельчанин з претензією, що той нібито викрав у нього з дому продукти харчування. Після словесних звинувачень непроханий гість почав бити господаря, а коли той втратив свідомість, - ножем відрізав йому вухо і пішов геть, - інформує Тарутинське відділення поліції в Одеській області.
Про подію поліцейським повідомили родичі потерпілого, які наступного дня прийшли його провідати.
Правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника. У чоловіка було вилучено знаряддя злочину - ніж.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Так, близько першої години ночі до будинку 48-річного чоловіка завітав нетверезий односельчанин з претензією, що той нібито викрав у нього з дому продукти харчування. Після словесних звинувачень непроханий гість почав бити господаря, а коли той втратив свідомість, - ножем відрізав йому вухо і пішов геть, - інформує Тарутинське відділення поліції в Одеській області.
Про подію поліцейським повідомили родичі потерпілого, які наступного дня прийшли його провідати.
Правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника. У чоловіка було вилучено знаряддя злочину - ніж.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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