На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат
Сьогодні, 17:10
На Волині органи ДВС юстиції області за 2018 рік стягнули 2,1 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах.
Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Щоденно команда юстиції Волині, здійснює важливу та, в той же час, клопітку роботу. Ця справа досить багатогранна, але головна ціль, яку переслідуємо досягаючи її, — захистити права громадян.
Стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати якраз одна із найважливіших функцій у роботі державної виконавчої служби області.
За 2018 рік ми стягнули 2,1 млн грн заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах", - йдеться у дописі.
"Будемо надалі покращувати показники. Так тримати", - повідомив Кустик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Щоденно команда юстиції Волині, здійснює важливу та, в той же час, клопітку роботу. Ця справа досить багатогранна, але головна ціль, яку переслідуємо досягаючи її, — захистити права громадян.
Стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати якраз одна із найважливіших функцій у роботі державної виконавчої служби області.
За 2018 рік ми стягнули 2,1 млн грн заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах", - йдеться у дописі.
"Будемо надалі покращувати показники. Так тримати", - повідомив Кустик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку в новорічну ніч 13 людей «відкачували» від алкоголю
Сьогодні, 17:24
У Луцьку відкриють «Пузату хату»
Сьогодні, 17:18
На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат
Сьогодні, 17:10