На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат

На Волині органи ДВС юстиції області за 2018 рік стягнули 2,1 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах.Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління юстиції у Волинській області"Друзі! Щоденно команда юстиції Волині, здійснює важливу та, в той же час, клопітку роботу. Ця справа досить багатогранна, але головна ціль, яку переслідуємо досягаючи її, — захистити права громадян.Стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати якраз одна із найважливіших функцій у роботі державної виконавчої служби області.За 2018 рік ми стягнули 2,1 млн грн заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах", - йдеться у дописі."Будемо надалі покращувати показники. Так тримати", - повідомив Кустик.