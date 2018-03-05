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На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат

На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат
На Волині органи ДВС юстиції області за 2018 рік стягнули 2,1 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах.

Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.

"Друзі! Щоденно команда юстиції Волині, здійснює важливу та, в той же час, клопітку роботу. Ця справа досить багатогранна, але головна ціль, яку переслідуємо досягаючи її, — захистити права громадян.
Стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати якраз одна із найважливіших функцій у роботі державної виконавчої служби області.
За 2018 рік ми стягнули 2,1 млн грн заборгованості по заробітній платі та інших пов’язаних виплатах", - йдеться у дописі.

"Будемо надалі покращувати показники. Так тримати", - повідомив Кустик.

На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат

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Теги: зарплата, борги
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