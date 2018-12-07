Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 18:43
У листопаді 2018 року на Волині найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у листопаді становила 7563 грн (в Україні – 9161 грн), що в 2,0 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 21,8% більше, ніж у листопаді 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,4 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9515 грн, у будівельних організаціях – 8722 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 7949 грн, в освітніх закладах – 6347 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6088 грн, установах охорони здоров’я – 5478 грн.
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Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у листопаді становила 7563 грн (в Україні – 9161 грн), що в 2,0 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 21,8% більше, ніж у листопаді 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сферах фінансової та страхової діяльності і державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,4 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9515 грн, у будівельних організаціях – 8722 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 7949 грн, в освітніх закладах – 6347 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6088 грн, установах охорони здоров’я – 5478 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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