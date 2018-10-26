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На Волині понад 630 тисяч людей підписали декларації з сімейними лікарями

На Волині понад 630 тисяч людей підписали декларації з сімейними лікарями
Більше 630 тис. волинян підписали декларації з сімейними лікарями.

2 квітня 2018 року в рамках медичної реформи в Україні стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї». Суттєві зміни системи охорони здоров’я розпочали саме з первинної ланки медицини, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Нині ж кожен другий українець або кожен третій волинянин обрав собі лікаря та уклав із ним декларацію про обслуговування, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Зокрема, станом на 3 січня 2019 року декларації з сімейними лікарями уклали 630 тис. 218 волинян.

Найвищі показники - у Любешівському (88,4%), Любомльському (74,5%), Старовижівському (71,5%), Маневицькому (69,6%), Камінь-Каширському (68,9%), Горохівському (68,8%), Шацькому (67,1 %) районах.

Дещо нижчі показники у Ківерцівському (66,2%), Ковельському (65,3%), Луцькому (63,2%), Рожищенському (59,6%), Турійському (58,9%), Ратнівському (58,6%) районах. Разом із тим, в містах Нововолинськ та Луцьк відсоток підписаних декларацій становить 69,4 % та 68,9 % відповідно. Натомість, аутсайдером залишається Локачинський район, де лише 39,5% населення обрали свого сімейного лікаря.

Відтак, загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 60,8 %.

Варто наголосити, що загальноукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря триває. Тому медичні послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів у комунальних медичних закладах для всіх пацієнтів залишаються безоплатні.

До червня 2019 року включно всі комунальні медичні заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, будуть отримувати оплати за договором з Національною службою здоров’я за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу. Але навіть після цього пацієнтам, які не обрали свого сімейного лікаря або знаходяться у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар, надасть безоплатно медичну допомогу у невідкладному стані.

Це регламентується Наказом МОЗ №503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

Водночас сімейний лікар може запропонувати пацієнтові укласти з ним декларацію. Або якщо у нього вже достатня кількість пацієнтів - порадити укласти декларацію з іншим лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Між іншим, у 2019 році сімейні лікарі, терапевти та педіатри зможуть укладати декларації з більшим числом пацієнтів, ніж рекомендована кількість. Відповідний проект Постанови Кабінету Міністрів України вже пройшов громадське обговорення та готується до розгляду на Кабміні. Як результат, лікарі первинної ланки зможуть набирати понад встановлений ліміт. У той же час, Нацслужба здоров’я оплатить сімейному лікарю додаткових 900 пацієнтів, терапевту – 1000 пацієнтів, а педіатру – 450.

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Теги: декларації, медицина, гроші
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